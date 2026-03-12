Giovedì 12 Marzo 2026

Cronaca

Montesilvano, picchia la compagna davanti ai figli e aggredisce i carabinieri: arrestato 29enne

12/03/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Montesilvano, picchia la compagna davanti ai figli e aggredisce i carabinieri: arrestato 29enne

La lite per gelosia degenera in violenza domestica. Coinvolta anche la madre dell’uomo. Il giudice dispone il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico

Notte di tensione in una zona residenziale del centro di Montesilvano, dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti dopo una segnalazione al numero unico di emergenza 112 per un grave episodio di violenza domestica.

All’arrivo dei militari la situazione appariva subito critica. Secondo la ricostruzione effettuata sul posto, un uomo di 29 anni di origine colombiana avrebbe aggredito la compagna convivente, una 24enne, durante una lite scoppiata all’interno dell’abitazione, presumibilmente per motivi di gelosia. Alla violenza avrebbe preso parte anche la madre dell’uomo, una 52enne.

L’aggressione sarebbe avvenuta davanti ai due figli minori della coppia e perfino alla presenza degli stessi carabinieri intervenuti per riportare la calma. Quando i militari hanno informato la donna della possibilità di rivolgersi a un centro antiviolenza e hanno tentato di accompagnarla, insieme ai bambini, in un luogo sicuro, il 29enne avrebbe cercato di impedirne l’uscita.

L’uomo si sarebbe posto davanti alla porta dell’abitazione spintonando con violenza i carabinieri. A quel punto i militari lo hanno immobilizzato e arrestato con l’uso delle manette.

La donna è stata accompagnata all’ospedale civile di Pescara, dove i medici le hanno riscontrato numerose contusioni.

Il 29enne è stato arrestato in flagranza con l’accusa di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, mentre la madre è stata denunciata a piede libero per lesioni aggravate. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice del Tribunale di Pescara ha disposto per l’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, con obbligo di mantenere una distanza minima di mille metri e applicazione del braccialetto elettronico.

 

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Montesilvano Carabinieri

Potrebbero interessarti

Tragico frontale sulla SS80 Variante di Teramo: muore un uomo di 38 anni

Violento scontro tra una Fiat Punto e una Ford Fiesta nei pressi del distributore ENI al km 4+500. Ferito un 20enne trasportato all’ospedale Mazzini, sul posto vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine.

Lanciano, scarpata di via del Ponte: il Consiglio comunale alza il livello di rischio e apre la strada ai fondi per la messa in sicurezza

Via libera unanime alla modifica del Pai. L’assessore Paolo Bomba: «Un passo da gigante per ottenere i finanziamenti e mettere in sicurezza l’area»

Avezzano, arrestati due presunti pusher con 75 grammi di cocaina

Controllo dei carabinieri in una strada periferica: sequestrati droga, bilancino e oltre 700 euro in contanti

Vertenza Tekne di Ortona, la Prefettura di Chieti convoca la Fiom: sospesi sciopero e presidio

Il sindacato chiede un tavolo urgente al Mimit: «Se non arriverà la convocazione andremo a Roma con i lavoratori»

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb