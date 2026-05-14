Montesilvano, blitz dei Carabinieri in casa: sequestrati droga, soldi e munizioni

Arrestato un 27enne dopo un’irruzione nell’appartamento monitorato dai militari. Trovati marijuana, hashish, cocaina e un proiettile calibro 9x21

Blitz dei Carabinieri in un appartamento tenuto da tempo sotto osservazione: all’interno droga, soldi contanti e persino un proiettile detenuto illegalmente. Un 27enne di Montesilvano è stato arrestato dai militari della Compagnia locale con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento.

L’operazione è scattata nell’ambito dei controlli antidroga intensificati sul territorio adriatico dai Carabinieri del N.O.R., impegnati in una mirata attività investigativa contro il traffico di stupefacenti. Dopo giorni di monitoraggio, i militari hanno deciso di fare irruzione nell’abitazione del giovane, supportati anche dal Nucleo Cinofili di Chieti. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 600 grammi di marijuana, 300 grammi di hashish e 8 grammi di cocaina, oltre a due bilancini di precisione utilizzati per il confezionamento della droga. Recuperati anche 360 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e un proiettile calibro 9x21 detenuto illegalmente. Per il giovane sono così scattate le manette. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Pescara, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.