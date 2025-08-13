Mercoledì 13 Agosto 2025

Monteodorisio, atto vandalico al serbatoio capoluogo

13/08/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Forzata la porta e manomesso il quadro elettrico.

Nella notte appena trascorsa, il serbatoio capoluogo del Comune di Monteodorisio è stato oggetto di un grave atto vandalico. Ignoti hanno forzato la porta di ingresso dell’impianto e manomesso la valvola del quadro elettrico, compromettendo il regolare funzionamento della struttura.

A scoprire il danneggiamento è stato, questa mattina, un dipendente della Sasi, la società che gestisce il servizio idrico, che ha immediatamente avvisato i vertici aziendali. La società, a sua volta, ha allertato i Carabinieri, intervenuti prontamente sul posto per effettuare i rilievi di legge e avviare le indagini.

In via precauzionale e per consentire le verifiche tecniche e le operazioni di messa in sicurezza, la chiusura del serbatoio è stata anticipata alle ore 14. Resta da valutare l’entità dei danni e l’eventuale impatto sul servizio idrico nella zona.

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per risalire agli autori del gesto.

 

