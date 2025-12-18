MIT, aggressioni sui treni: dal 2026 attivo anche in Abruzzo il servizio FS Security

Sarà operativo dal prossimo anno.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini accoglie con grande soddisfazione l'annuncio del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di istituire un nuovo nucleo FS Security anche in Abruzzo, operativo dal prossimo anno.

La sicurezza del personale ferroviario e dei passeggeri rappresenta una priorità dell’azione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’attivazione di FS Security in Abruzzo è una risposta concreta alle esigenze di sicurezza espresse dai lavoratori del settore ferroviario. Il servizio FS Security, già operativo in molte regioni italiane, svolge un ruolo fondamentale di prevenzione e contrasto alle aggressioni e agli episodi di violenza sui treni e nelle stazioni, operando in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine e la Polfer.