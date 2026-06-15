Minori migranti trasferiti in Abruzzo: accoglienza in una struttura della provincia di Chieti

Ventitré ragazzi sbarcati a Civitavecchia dopo il salvataggio nel Mediterraneo. Inseriti nel piano nazionale dedicato ai minori stranieri non accompagnati

L'Abruzzo si prepara ad accogliere un gruppo di minori stranieri non accompagnati soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo durante un'operazione di ricerca e salvataggio coordinata a sud di Malta.

I 23 ragazzi facevano parte del gruppo di migranti recuperati dalla nave umanitaria Solidaire. Dopo essere stati fatti sbarcare nel porto di Civitavecchia, sono stati destinati a una struttura di accoglienza situata in provincia di Chieti, dove saranno presi in carico secondo le procedure previste dalla normativa nazionale.

Gli altri 33 migranti soccorsi dall'imbarcazione sono invece approdati nel porto di Livorno. Si tratta prevalentemente di cittadini del Bangladesh, oltre a persone provenienti da Somalia ed Egitto. Dopo le operazioni di identificazione e i controlli sanitari, saranno trasferiti in una struttura di accoglienza in provincia di Siena.

L'arrivo dei minori in Abruzzo rientra nel sistema di distribuzione predisposto a livello nazionale per garantire ospitalità, assistenza e percorsi di tutela ai ragazzi arrivati in Italia senza familiari al seguito.