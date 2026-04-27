Lunedì 27 Aprile 2026

Cronaca

Migranti, nuovo sbarco a Ortona: giovedì arriva la Life Support con 68 persone a bordo

27/04/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Migranti, nuovo sbarco a Ortona: giovedì arriva la Life Support con 68 persone a bordo

Tra i naufraghi 18 minori e una donna al nono mese di gravidanza: attivata la macchina dell’accoglienza coordinata dalla Prefettura di Chieti

Nuovo approdo di migranti nel porto abruzzese. È previsto per giovedì mattina, intorno alle ore 8, l’arrivo della nave Life Support, impegnata nelle operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale e diretta verso lo scalo ortonese con 68 persone a bordo. I migranti sono stati salvati nel corso di due distinte operazioni effettuate nella mattinata di ieri.

Secondo quanto comunicato, si tratta di 61 uomini e 7 donne, tra cui 18 minori. Tra i casi più delicati, anche quello di una donna al nono mese di gravidanza, che sarà seguita con particolare attenzione già nelle prime fasi dello sbarco. I naufraghi hanno riferito di essere partiti nella serata di sabato dalla Libia. Provengono da diversi Paesi, tra cui Sudan, Sud Sudan, Somalia, Eritrea, Costa d’Avorio e Bangladesh, a testimonianza di rotte migratorie sempre più complesse e di storie personali segnate da viaggi estremi. Già al lavoro la macchina dei soccorsi e dell’accoglienza.

Le operazioni, dalla banchina portuale fino al trasferimento nel centro di prima accoglienza in contrada Tamarete, saranno coordinate dalla Prefettura di Chieti, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine, della polizia di frontiera, del personale sanitario dell’Usmaf, della Croce Rossa, della Asl e della Protezione civile. Un dispositivo ormai rodato, chiamato ancora una volta a gestire un arrivo che unisce emergenza umanitaria e organizzazione sul territorio.

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