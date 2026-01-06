Maxi operazione antidroga nel Teramano: la Polizia di Stato smantella un hub della droga e sequestra oltre 100 chili di stupefacenti

Blitz della Squadra Mobile a Nereto: sequestrati hashish, cocaina ed eroina pronti per lo spaccio. In manette un cittadino albanese.

Un colpo durissimo al traffico di droga è stato inferto dalla Polizia di Stato di Teramo, che al termine di una fulminea operazione antidroga ha arrestato un uomo e sequestrato oltre 100 chilogrammi di sostanze stupefacenti tra hashish, cocaina ed eroina.

Il blitz è scattato nel tardo pomeriggio di venerdì 2 gennaio a Nereto, dove gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in mirati servizi di contrasto al traffico illecito di droga, hanno fatto irruzione nell’abitazione di un cittadino albanese, arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La perquisizione ha portato alla scoperta di un vero e proprio hub della droga, perfettamente organizzato per lo stoccaggio, il confezionamento e la distribuzione delle sostanze. In particolare, i poliziotti hanno sequestrato oltre 70 kg di hashish, circa 30 kg di cocaina e più di 3 kg di eroina.

L’hashish e l’eroina erano occultati all’interno di un locale adibito a rimessa per attrezzi, mentre la cocaina è stata rinvenuta sia nella rimessa sia all’interno di due fusti interrati nel giardino dell’abitazione, dove è stato trovato anche un involucro contenente eroina, a conferma della sofisticata strategia di occultamento messa in atto. Secondo l’accusa, l’ingente quantitativo di droga era pronto per essere immesso sul mercato. A rafforzare il quadro indiziario, il rinvenimento e il sequestro di oltre 30 kg di sostanza da taglio, bilancini e bilance digitali, una macchina per il sottovuoto, una pressa idraulica e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

L’uomo arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Teramo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Un’operazione di grande rilievo che testimonia ancora una volta l’efficacia dell’azione investigativa della Polizia di Stato nel contrasto al traffico di droga e nella tutela della sicurezza del territorio.