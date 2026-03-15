Maxi esercitazione di emergenza all’Aeroporto d’Abruzzo: simulato incidente a un aereo con 50 passeggeri

Martedì 17 marzo test operativo di tre ore con soccorritori, forze dell’ordine e oltre 100 figuranti. Lo scalo resterà chiuso durante la simulazione.

Un incidente aereo simulato con un velivolo in fase di decollo e circa 50 passeggeri a bordo. È lo scenario della maxi esercitazione di emergenza in programma martedì 17 marzo, a partire dalle 17.30 e per circa tre ore, all’Aeroporto d’Abruzzo.

L’operazione coinvolgerà numerosi enti e operatori chiamati a testare la gestione di una situazione critica. Una volta scattato l’allarme, entrerà in funzione la macchina dei soccorsi con il coordinamento degli operatori aeroportuali e la partecipazione di Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Ente Nazionale Assistenza al Volo, polizia di frontiera, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Questura di Pescara, il 118, i Vigili del Fuoco, associazioni di protezione civile e Croce Rossa Italiana.

Nell’esercitazione saranno coinvolte anche circa 100 comparse che interpreteranno passeggeri e familiari, simulando le fasi di evacuazione e assistenza.

Test del piano di emergenza aeroportuale

La simulazione rientra nelle attività periodiche previste dal Piano di Emergenza Aeroportuale e ha l’obiettivo di verificare l’efficacia delle procedure operative e il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti.

L’iniziativa è promossa da Saga, che coordinerà le operazioni sotto la supervisione dell’Enac – Direzione Territoriale Regioni Centro – e in collaborazione con la Prefettura di Pescara, con il supporto della Prefettura di Chieti per la gestione della viabilità nell’area aeroportuale.

L’attività è il risultato di un lavoro organizzativo avviato già lo scorso ottobre e punta a testare la capacità di risposta del sistema aeroportuale in caso di emergenza.

Avviso ai cittadini

L’esercitazione si svolgerà esclusivamente all’interno dell’area aeroportuale, tra pista e terminal. Tuttavia, poiché alcune immagini potranno essere visibili anche dalle strade vicine e dall’asse attrezzato, la Saga invita i cittadini a non sostare nelle aree limitrofe per scattare foto o video, per evitare situazioni di pericolo o intralcio ai soccorsi.

Durante l’esercitazione sarà inoltre vietato l’utilizzo di droni e l’aeroporto resterà chiuso per tutta la durata delle operazioni.