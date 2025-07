Marsilio, “Transizione Ue non penalizzi Stellantis e famiglie abruzzesi”

10/07/2025 - Redazione AbruzzoinVideo

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha colto l’occasione del convegno al Campidoglio per i 70 anni dalla firma dei Trattati di Roma per riportare all’attenzione delle istituzioni europee e italiane il tema delle prospettive industriali del settore dell’automotive e dello stabilimento Stellantis di Atessa, il più grande polo produttivo di furgoni in Europa.