Sono stati ricoverati in ospedale a Pescara dove saranno sottoposti ad accertamenti.

Un'intero nucleo famigliare di San Valentino in Abruzzo Citeriore, nel pescarese, è rimasto intossicato ieri sera dopo avere mangiato funghi a cena. Padre, madre, figlio e figlia rispettivamente di 58, 56, 26 e 17 anni, la scorsa notte dopo le tre, hanno accusato un malore ed hanno chiesto aiuto, subito sono giunti i soccorsi dei sanitari del 118, che hanno trasportato i 4 in ambulanza all'ospedale civile di Pescara dove si trovano in osservazione. Le loro condizioni non sembrano gravi.