Lunedì 05 Gennaio 2026

Cronaca

Maltempo in Abruzzo: superato il livello di guardia del fiume Aterno. Attivato lo stato di pre-allerta per i Comuni della Valle dell’Aterno

05/01/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Tutti i sindaci dei Comuni ricadenti nella Valle dell’Aterno sono stati tempestivamente informati e posti in stato di pre-allerta, per garantire la piena operatività delle strutture comunali di protezione civile.

Nelle ultime 36 ore il territorio abruzzese è stato interessato da precipitazioni piovose diffuse e persistenti, con fenomeni di particolare intensità nell’entroterra. Le abbondanti piogge hanno determinato l’innalzamento dei livelli idrometrici del fiume Aterno, che in alcuni tratti ha superato la soglia di guardia, in particolare nell’area dell’Alta Valle fino alla città dell’Aquila.

Il Centro Funzionale della Protezione Civile regionale ha costantemente monitorato l’evoluzione della situazione idrometeorologica e ha provveduto ad attivare il sistema di allertamento. Tutti i sindaci dei Comuni ricadenti nella Valle dell’Aterno sono stati tempestivamente informati e posti in stato di pre-allerta, al fine di garantire la piena operatività delle strutture comunali di protezione civile e l’eventuale attivazione delle misure previste dai rispettivi piani di emergenza.

La Protezione Civile regionale continua a seguire con attenzione l’evolversi delle condizioni meteo e idrauliche, raccomandando ai cittadini la massima prudenza, in particolare nelle aree prossime ai corsi d’acqua e nelle zone soggette a rischio idrogeologico. Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi in relazione all’andamento della situazione.

