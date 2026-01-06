Maltempo in Abruzzo: fiumi sotto controllo ma resta alta l’attenzione. In arrivo freddo e neve a bassa quota

Aterno rientrato sotto le soglie di allerta, piena sul Pescara nella notte. Nuova ondata di piogge e calo delle temperature: da oggi pomeriggio neve fino a 600 metri

Prosegue il monitoraggio della situazione meteo-idrogeologica in Abruzzo dopo le intense precipitazioni delle ultime ore. Nel corso delle attività di controllo notturno, il Centro Funzionale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ha rilevato un significativo abbassamento del livello del fiume Aterno all’Aquila, rientrato al di sotto della soglia di attenzione. Analoga la situazione nel tratto che interessa il Comune di Fagnano, dove il livello dell’Aterno si colloca attualmente al di sotto della soglia di preallarme.

La Sala Operativa dell’Agenzia ha inoltre comunicato che l’onda di piena si è propagata lungo l’asta del fiume Pescara, raggiungendo il picco massimo intorno alle ore 4:30 presso la stazione di Pescara a Maraone. Nel frattempo, una seconda ondata di precipitazioni ha iniziato a interessare, dalle prime ore del mattino, le aree interne e il bacino del Sangro, estendendosi rapidamente verso Est fino a coinvolgere l’intero territorio regionale. Attualmente la quota neve è compresa tra i 1100 e i 1300 metri. Le previsioni per oggi Per l’intera giornata di oggi sono previste piogge persistenti, con quantitativi moderati e localmente elevati. Un miglioramento più marcato è atteso solo in serata e nella notte.

Dal pomeriggio, l’ingresso di aria fredda dai quadranti settentrionali determinerà un sensibile calo delle temperature, con conseguente abbassamento della quota neve, inizialmente sui settori adriatici e successivamente sulle aree interne, fino a circa 600 metri sul livello del mare, localmente anche più in basso in caso di precipitazioni intense.

Il peggioramento sarà accompagnato da raffiche di vento forte da Nord-Nordovest, in particolare lungo la fascia costiera. Resta attivo il monitoraggio dei livelli dei fiumi, poiché la nuova fase di maltempo potrebbe causare nuovi innalzamenti nel corso della giornata. Dal pomeriggio è inoltre in vigore l’avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile per nevicate a quote basse.

Le previsioni per domani, 7 gennaio

Per la giornata di domani sono attese deboli e isolate precipitazioni residue, con fenomeni in progressiva intensificazione dal pomeriggio sul bacino del Sangro e sulle aree interne. La quota neve, inizialmente compresa tra 400 e 600 metri, è prevista in ulteriore calo entro la serata.