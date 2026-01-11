Maltempo: allagamenti sul Lungomare di Fossacesia. Il Sindaco convoca una riunione tecnica per risolvere il problema

Sopralluogo del Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, nella parte sud del Lungomare, incontrando ristoratori, operatori e residenti.

Il maltempo che ha colpito anche Fossacesia nella giornata di oggi ha nuovamente causato allagamenti lungo diverse zone della Strada Provinciale Lungomare, creando disagi per residenti, visitatori e operatori economici.

La situazione più critica si registra nella zona sud, nel tratto che va dalla "Bussola" fino al grande parcheggio di Baia Verde, dove l’acqua ha invaso la carreggiata, rendendo difficile il transito e l’accesso ai locali. Anche in altre aree del Lungomare si verificano ristagni d’acqua vicino ad attività commerciali, con disagi per chi deve raggiungere i locali o passeggiare lungo la strada. Questa mattina il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, ha effettuato un sopralluogo nella parte sud del Lungomare, incontrando ristoratori, operatori e cittadini che vi abitano, e ha visitato anche altre zone colpite dai ristagni.

«Oggi ho potuto constatare le difficoltà di chi deve accedere ad un ristorante: il locale erano pieno e attraversare la strada era complicato a causa dell’allagamento e degli schizzi d’acqua che raggiungevano le attività. È evidente che la situazione va affrontata con urgenza», ha dichiarato il Sindaco. Alla luce di questi episodi, il Sindaco ha deciso di convocare nei prossimi giorni una riunione tecnica con tutti i soggetti coinvolti. Saranno presenti la Provincia di Chieti e la S.A.S.I. S.p.A., principali soggetti competenti per la gestione della viabilità e del sistema fognario, insieme alla Regione Abruzzo – Ufficio Demanio, agli uffici Tecnico e Urbanistico del Comune, alla Polizia Locale e agli assessori . L’obiettivo è analizzare le cause degli allagamenti lungo tutto il Lungomare e individuare interventi concreti e condivisi.

«Siamo pienamente consapevoli dei disagi che questa situazione provoca a chi vive e lavora in queste zone – ha aggiunto il Sindaco Di Giuseppantonio –. Il Comune continuerà a monitorare attentamente la situazione, assicurando presenza sul territorio e aggiornamenti costanti alla cittadinanza, mentre collaboreremo strettamente con Provincia e S.A.S.I. per trovare soluzioni efficaci e durature».