Maltempo Abruzzo, domani prevista allerta arancione su parte del territorio

Di seguito gli aggiornamenti della Protezione civile

L’Abruzzo continua a essere interessato da un’ondata di maltempo persistente, con piogge intense, allagamenti e frane che hanno interessato diverse aree della regione.

La Protezione Civile regionale, in collaborazione con le autorità locali, ha predisposto un monitoraggio costante della situazione e l’attivazione di interventi preventivi per mitigare i rischi idrogeologici e idraulici.

A renderlo noto è il dirigente dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, Andrea Cipollone, il quale aggiunge che restano attivi 33 Centri Operativi Comunali (COC), 1 in fase di attivazione, mentre 4 sono stati chiusi (v. tabella allegata).



AGGIORNAMENTI CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (CCS) DI CHIETI (ore 16:30 del 31 marzo 2025)

Il Centro Coordinamento Soccorsi di Chieti comunica:

Il Comune di Rocca San Giovanni sta per attivare il COC.

Il servizio viabilità della Provincia di Chieti segnala la chiusura di 5 strade provinciali, già da stamattina, per smottamenti sulla carreggiata; più attenzionata una strada provinciale che porta ad Agnone che risulta percorribile su una sola corsia.

Si segnalano cadute alberi ed in particolare su strada Stracollinare di Chieti dove è presente un mezzo danneggiato.



INTERVENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Per far fronte alle emergenze in corso, la Protezione civile ha attivato diverse squadre di volontariato per assicurare un presidio su vari punti del capoluogo teatino e per garantire reperibilità immediata in caso di criticità sulle principali aste fluviali.

In considerazione del perdurare delle avverse condizioni meteorologiche, la Regione Abruzzo ha richiesto a tutte le Organizzazioni di Volontariato convenzionate di mantenere lo stato di preallerta fino alle ore 24:00 di martedì 1° aprile 2025.



NUMERO UNICO DI EMERGENZA

In riferimento all’emergenza maltempo in corso, al momento non si registrano picchi anomali di chiamate da parte della popolazione.



BOLLETTINO DI CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO

lunedì 31 marzo 2025



Il Centro Funzionale d’Abruzzo ha emesso un nuovo bollettino di allerta:

Allerta Gialla per rischio idraulico che interessa i bacini “Basso del Sangro” e “Pescara”

Allerta Gialla per rischio temporali che interessa i bacini “Alto Sangro”, “Basso Sangro”, “Tordino Vomano” e “Pescara”.

Allerta Gialla per rischio idrogeologico riguarda la Marsica e i Bacini “Alto Sangro”, “Basso Sangro”, “Aterno”, “Tordino Vomano” e “Pescara”.

martedì 1° aprile 2025

Allerta Arancione per rischio idrogeologico nei bacini “Basso Sangro”, “Pescara” e “Alto Sangro”.

Allerta Gialla per rischio idraulico nei bacini “Basso Sangro”, “Pescara” e “Alto Sangro”.

Allerta Gialla per rischio temporali riguarda i bacini “Basso Sangro”, “Pescara”, “Alto Sangro”, “Tordino Vomano”.

Allerta Gialla per rischio idrogeologico nella Marsica e nei bacini “Aterno” e “Tordino Vomano”.



PIOGGIA CUMULATA NELLE ULTIME 72 ORE

I sensori della rete di monitoraggio della Regione Abruzzo segnalano precipitazioni significative nelle ultime 72 ore. I dettagli sui valori pluviometrici e sulle aree più colpite sono disponibili presso il Centro Funzionale d’Abruzzo.



LIVELLI IDROMETRICI (rilevamento delle ore 16:00 del 31 marzo 2025)

A causa delle piogge intense, diversi corsi d’acqua regionali restano in stato di allerta:

Allarme (Codice Rosso) riguarda i fiumi Alento, Pescara, Osento, Sinello e Sangro.

In Preallarme (Codice Arancione) sono i fiumi Orta, Foro, Piomba, Saline e Sagittario.

Il monitoraggio degli argini e degli invasi è costante, con squadre di emergenza pronte a intervenire in caso di peggioramento.

PREVISIONI METEO

Lunedì 31 marzo 2025

Maltempo diffuso su tutta la regione, con temporali e piogge intense più frequenti lungo la fascia adriatica.

Prevista una diminuzione delle temperature, mentre la quota neve è in calo fino a 800-1000 metri.

Venti forti da settentrione.

Martedì 1° aprile 2025

Precipitazioni sparse e temporali, più intensi sui settori orientali e alto-Sangro, con ulteriore calo delle temperature, con quota neve tra 700 e 1000 metri.

Venti ancora forti da nord.

Mercoledì 2 aprile 2025

E’ previsto un miglioramento generale con attenuazione del maltempo e con deboli piogge residue sui settori occidentali. Temperature in risalita.

Venti in attenuazione.



RACCOMANDAZIONI

Le autorità regionali e locali raccomandano la massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree più esposte a rischio idrogeologico e idraulico. Si invita la cittadinanza a rimanere aggiornata sulle condizioni meteo e a segnalare eventuali emergenze al numero unico 112.

L’impegno della Protezione Civile e delle squadre di soccorso resta massimo, con un monitoraggio costante della situazione. Eventuali aggiornamenti verranno comunicati nelle prossime ore.



PRESIDIO SALA OPERATIVA E CENTRO FUNZIONALE H24

La Sala Operativa di Protezione Civile ed il Centro Funzionale osserveranno l’orario H24 in presenza presso la sede dell’Aquila.

GIZZI/PC/250331

ALLEGATO

REPORT SULLO STATO DI ATTIVAZIONE DEI COC A SEGUITO DELL’EMERGENZA IN ATTO

Prov. Comune Aperto/Chiuso

CH Francavilla Aperto

CH Casalbordino Aperto

CH Torrevecchia Teatina Aperto

CH Chieti Aperto

CH San Giovanni Teatino Aperto

CH Miglianico Aperto

CH Torrebruna Aperto

CH Tornareccio Aperto

CH Fossacesia Aperto

CH Bucchianico Aperto

CH Montenerodomo Aperto

CH Archi Aperto

CH Gessopalena Aperto

CH Vasto Aperto

CH Casacanditella Aperto

CH Schiavi d’Abruzzo Aperto

CH Fara Filorum Petri Aperto

CH Rocca San Giovanni In attivazione

PE Lettomanoppello Aperto

PE Montesilvano Chiuso

PE Scafa Aperto

PE Pescara Chiuso

PE Sant’Eufemia a Maiella Chiuso il 28/03

PE Spoltore Aperto

PE Bolognano Aperto

PE Caramanico Terme Chiuso il 29/03

PE Città Sant’Angelo Aperto

PE Manoppello Aperto

PE Pietranico Aperto

PE San Valentino in Abruzzo Citeriore Aperto

PE Pescosansonesco Aperto

PE Citvitaquana Aperto

PE Villaceliera Aperto

PE Rosciano Aperto

PE Penne Aperto

TE Arsita Aperto

TE Silvi Aperto

TE Castiglione Messer Raimondo Aperto