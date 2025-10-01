Mercoledì 01 Ottobre 2025

Cronaca

Lutto nel mondo dell’imprenditoria abruzzese: scomparso Giuseppe Adolfo De Cecco

01/10/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Non solo imprenditore. De Cecco è stato anche presidente del Pescara Calcio, guidando il club biancazzurro nella storica promozione in Serie A al termine della stagione 2011-2012

Il mondo dell’imprenditoria e dello sport abruzzese piange la scomparsa di Giuseppe Adolfo De Cecco, Amministratore e Presidente della società Molino e Pastificio De Cecco. Da oltre trent’anni, la sua figura è stata centrale nella storia e nella crescita di una delle aziende simbolo dell’Abruzzo e dell’eccellenza italiana nel mondo.

Per onorarne la memoria e il contributo straordinario che ha dato all’impresa e al territorio, il Gruppo ha comunicato la decisione di sospendere tutte le attività a partire da oggi e per l’intera giornata di domani.
"Alla famiglia De Cecco – si legge nella nota ufficiale – vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda".

Non solo imprenditore. De Cecco è stato anche presidente del Pescara Calcio, guidando il club biancazzurro nella storica promozione in Serie A al termine della stagione 2011-2012, quella rimasta nella memoria di tutti per il cosiddetto “trio delle meraviglie” formato da Insigne, Immobile e Verratti, con Zdenek Zeman in panchina.

Negli ultimi tempi le sue condizioni di salute si erano aggravate: era ricoverato in ospedale a Pescara da alcuni giorni.

Il Pescara Calcio lo ha ricordato con un messaggio di cordoglio sul sito ufficiale:
"Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa dell’ex presidente del Pescara, Giuseppe Adolfo De Cecco, per tutti don Beppe. Figura di grande importanza nella storia del Delfino, grazie alla sua iniziativa il Pescara Calcio seppe rialzarsi in uno dei momenti più bui della propria storia. La tifoseria biancazzurra lo ricorderà sempre con affetto e gratitudine. La Delfino Pescara 1936 e il presidente Daniele Sebastiani porgono le più sincere condoglianze alla famiglia De Cecco in questo momento di grande dolore".

