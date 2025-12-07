Domenica 07 Dicembre 2025

Cronaca

Lutto in Abruzzo per la morte della sindaca di Luco dei Marsi Marivera De Rosa

07/12/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Numerosi gli attestati di cordoglio. Marsilio: "Un'amministratrice appassionata che ha dedicato la sua vita al servizio delle Istituzioni e alla crescita della sua comunità"

Dolore e sgomento in Abruzzo per la scomparsa, dopo una malattia, della sindaca di Luco dei Marsi Marivera De Rosa, 68 anni. Parole di cordoglio e vicinanza alla famiglia giungono dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

"A nome personale e dell'intera giunta regionale esprimo il cordoglio per la scomparsa della sindaca di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa, stringendomi alla sua famiglia, all’amministrazione comunale e all’intera comunità luchese, duramente colpita da questo lutto. La morte di Marivera De Rosa priva Luco dei Marsi di un’amministratrice appassionata, che ha dedicato la sua vita al servizio delle istituzioni e alla crescita della sua comunità, costruendo nel tempo un forte legame umano con i cittadini. Nel ricordarla, desidero richiamare alla memoria la visita istituzionale che ho compiuto a Luco dei Marsi nel gennaio 2023, quando ho avuto modo di apprezzare direttamente la sua energia, la sua determinazione. In quella occasione sottolineai come si trattasse di una comunità piccola ma molto viva, dove è forte il senso di appartenenza. Sono certo che l’esempio di impegno, passione e cura del bene comune che Marivera De Rosa ha testimoniato in questi anni resterà un riferimento prezioso per amministratori e cittadini". Conclude il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

 

"É stata un Sindaco senza pari, la prima Sindaca del nostro paese, che si è dedicata senza riserve e amore infinito alla sua Comunità, ma per noi, che abbiamo avuto l’onore e la fortuna di poterle essere al fianco in questi anni, è stata ogni giorno non solo esempio luminoso di competenza e del più alto senso delle Istituzioni, ma insieme una quotidiana stella polare, una sorella, un’amica, una maestra di rigore, di onestà, di serietà, di tenacia, di indipendenza morale. Con profondo dolore comunichiamo che nelle scorse ore la nostra cara Marivera, la nostra Sindaca, ha terminato il suo percorso terreno, stretta nell’abbraccio dei suoi cari. A loro, a Tonino, a Clara, ai familiari tutti, esprimiamo il nostro più profondo cordoglio, e la nostra vicinanza". Scrivono il vicesindaco, Giorgio Giovannone, e l'intera Amministrazione comunale, si stringono con profondo cordoglio ai familiari della nostra amata Sindaca, Marivera De Rosa, deceduta nelle scorse ore.

