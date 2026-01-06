Lotta alla fame, Lions Club Frentania raccoglie 17 quintali di aiuti a Lanciano, la solidarietà passa dal carrello della spesa

Raccolta alimentare del Lions Club Lanciano Frentania al Centro Commerciale Lanciano: beni destinati alle famiglie in difficoltà

Diciassette quintali di generi alimentari raccolti in un solo giorno. È il risultato tangibile di una mobilitazione solidale che ha visto protagonisti il Lions Club Lanciano Frentania, insieme alla Lega Internazionale per i Diritti dell’Uomo – Lidu Abruzzo e Molise, a sostegno delle famiglie più fragili del territorio.

L’iniziativa si è svolta sabato 3 gennaio 2026 negli spazi dello Spazio Conad del Centro Commerciale Lanciano, dove soci Lions e volontari hanno promosso una raccolta alimentare inserita nella Settimana Mondiale del Service dedicata alla Lotta alla Fame.

Una giornata caratterizzata da una partecipazione sentita, resa possibile dalla generosità di centinaia di cittadini, che hanno trasformato un gesto quotidiano in un aiuto concreto. I beni di prima necessità raccolti sono stati consegnati ufficialmente lunedì 5 gennaio a due storiche realtà caritative della città: la Caritas di Sant’Antonio di Lanciano e l’Arciconfraternita Morte e Orazione San Filippo Neri, che provvederanno alla distribuzione degli aiuti alle famiglie in stato di bisogno, in collaborazione con i servizi di assistenza locali.

«Questa iniziativa – ha dichiarato Carlo Codagnone, presidente del Lions Club Lanciano Frentania – incarna pienamente il significato del nostro motto We Serve. Essere Lions vuol dire ascoltare il territorio e rispondere con azioni concrete. Ringraziamo tutti coloro che hanno scelto di donare: un piccolo gesto, quando è condiviso, diventa una grande risposta».

Un impegno che assume un peso ancora maggiore se inserito nel contesto globale: secondo i dati delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, milioni di persone nel mondo non hanno accesso a un’alimentazione adeguata, mentre una percentuale significativa di cibo viene ogni anno sprecata. Numeri che rendono iniziative come questa non solo necessarie, ma urgenti.

La raccolta promossa dal Lions Club Lanciano Frentania si inserisce in un percorso più ampio di attività umanitarie e sociali portate avanti dal movimento Lions International, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto sociale e dare risposte concrete ai bisogni delle comunità locali.

