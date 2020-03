ll sindacato di Polizia SIAP dona 120 mascherine agli operatori impegnati sul territorio.

La consegna del materiale già nei prossimi giorni è saranno previste anche altre iniziative

Il Segretario Provinciale SIAP di Pescara, Vincenzo Colangelo, evidenzia come in questo difficile momento il personale, delle varie specialità della Polizia di Stato, sia costretto a lavorare in condizioni di estremo pericolo mettendo a serio rischio la propria salute e quella dei propri famigliari. "Per tale motivo - afferma Colangelo- abbiamo deciso di acquistare 120 mascherine del tipo FFP2 e donarle agli operatori impegnati sul territorio, con l'obbiettivo di consentire loro di lavorare con un minimo di sicurezza in più e spronare l'amministrazione a fornire mezzi e materiali più sicuri allo scopo. Provvederemo a consegnare il materiale già nei prossimi giorni e contiamo di ripetere l'iniziativa al più presto possibile."