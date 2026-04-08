Mercoledì 08 Aprile 2026

Cronaca

Linea Adriatica, riapertura graduale tra Pescara e Foggia da venerdì mattina

08/04/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Linea Adriatica, riapertura graduale tra Pescara e Foggia da venerdì mattina

Circolazione al via dalle 6 con rallentamenti: possibili ritardi e cancellazioni

Ripartirà gradualmente da venerdì 10 aprile, alle ore 6, la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica lungo la tratta tra Pescara e Foggia, dopo lo stop causato dal maltempo e dalla frana che ha interessato l’infrastruttura.

La riattivazione avverrà in modo progressivo e con una riduzione cautelativa della velocità dei treni. Sul posto sono al lavoro oltre 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese appaltatrici, impegnati senza sosta per il ripristino della linea.

Parallelamente proseguono i monitoraggi strumentali e visivi sull’area interessata, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile, per garantire la sicurezza dell’infrastruttura.

Nel corso della giornata di venerdì e fino al completo ritorno alla normalità, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali di Trenitalia potranno subire ritardi, modifiche o cancellazioni.

Per limitare i disagi, Trenitalia ha potenziato i servizi di assistenza nelle stazioni e previsto il rimborso integrale dei biglietti per chi rinuncia al viaggio. Ai passeggeri è consigliato consultare i canali ufficiali di infomobilità prima di mettersi in viaggio.

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