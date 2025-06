“Sentinelle del Mare”: la Costa dei Trabocchi diventa laboratorio di biodiversità

Lunedì 30 giugno a Chieti la presentazione del progetto nazionale per il monitoraggio ambientale promosso da Confcommercio e Università di Bologna, con cittadini e turisti protagonisti

CHIETI – Sarà presentato lunedì 30 giugno, alle ore 11.15 presso la sede di Confcommercio Chieti in via Santarelli 219-221, il progetto nazionale “Sentinelle del Mare”, promosso dall’Università di Bologna – Alma Mater Studiorum in collaborazione con Confturismo Confcommercio. L’iniziativa, organizzata da Confcommercio Chieti con il sostegno dell’Ente Bilaterale del Turismo (EBTU) e la partecipazione di stabilimenti balneari e associazioni locali, trasformerà le spiagge della Costa dei Trabocchi in veri e propri laboratori a cielo aperto per l’osservazione della biodiversità marina.

“Sentinelle del Mare” coinvolge direttamente cittadini e turisti, invitandoli a partecipare ad attività di monitoraggio e raccolta dati sullo stato di salute del mare. Un progetto che unisce scienza, turismo e sostenibilità, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza ambientale e promuovere buone pratiche di tutela del patrimonio naturale.

Alla conferenza stampa interverranno: Alberto Corti, Responsabile Confturismo Confcommercio Flavia Coccia, esperta di sistemi turistici territoriali Davide Frigelli, Presidente dell’EBTU Silvia Dall’Ara, biologa dell’Università Alma Mater Marisa Tiberio, Presidente di Confcommercio Chieti Presente anche una mascotte d’eccezione: Nebbia, il cane “Sentinella” a quattro zampe, simbolo dell’iniziativa e testimone del profondo legame tra uomo, animali e ambiente.

Un progetto che, con il contributo di tutti, punta a rendere il turismo sempre più responsabile e sostenibile.