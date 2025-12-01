Lunedì 01 Dicembre 2025

Cronaca

“Bella Dentro”, concluso a Chieti il progetto che restituisce dignità e cura alle donne detenute

01/12/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
“Bella Dentro”, concluso a Chieti il progetto che restituisce dignità e cura alle donne detenute

La garante regionale Monia Scalera: «Anche dietro le sbarre esiste una luce che merita di essere riaccesa». Un percorso di attenzione, ascolto e umanità nelle due carceri femminili d’Abruzzo

Si è concluso ieri, 30 novembre, nella casa circondariale di Chieti, il progetto “Bella Dentro”, l’iniziativa fortemente voluta dalla Garante regionale d’Abruzzo per le persone sottoposte a misure restrittive, Monia Scalera. Un percorso che ha toccato le uniche due carceri femminili della regione: prima il carcere di Castrogno a Teramo, poi la tappa finale a Chieti.

“Bella Dentro” non è stato solo un appuntamento dedicato a estetica e benessere, ma un gesto profondo di umanità, costruito con gesti semplici: ascoltare, prendersi cura, restituire attenzione a donne che spesso vivono nell’ombra, ai margini, invisibili. Con l’aiuto di estetiste, parrucchiere e operatori, alle detenute è stata offerta la possibilità — concreta e simbolica — di ritrovare la propria immagine, la propria femminilità, un frammento di forza personale.

«La dignità non si interrompe mai, neppure dietro le sbarre» è il principio che ha guidato ogni incontro. Per Scalera, prendersi cura delle donne recluse non significa solo offrire un servizio, ma riconoscere il valore di ciascuna di loro, ricordando che umanità e rispetto non possono essere sospesi.

Fondamentale il contributo del Centro Estetico MIMÈ di Chieti — con Laura, Giorgia, Silvia, Alice e Serena — e de I parrucchieri di Gianluca Desiderio — con Anna, Alessia, Khadija e Simona. Professioniste che hanno messo a disposizione competenza, tempo e cuore, regalando alle detenute momenti autentici di cura e normalità.

La prima tappa, a Teramo, aveva già mostrato la forza di questo percorso: una squadra compatta di volontari che ha permesso a ogni donna di rivedersi allo specchio diversa, più ordinata, più serena, più se stessa. Un gesto semplice, ma capace di incidere profondamente sul benessere interiore.

“Bella Dentro” si chiude così, lasciando però un messaggio che resta: anche nei luoghi più difficili, esiste sempre una luce da riaccendere, una mano da tendere, una dignità da proteggere. Un’iniziativa che va oltre l’estetica e si trasforma in cura, rispetto e consapevolezza.

Miriana Lanetta

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Chieti

Potrebbero interessarti

Aggressione nella notte a Teramo: soccorritrici della Croce Rossa attaccate da una 25enne in stato di alterazione

Valastro: “Episodio grave, le aggressioni agli operatori sanitari sono una ferita aperta per il Paese”

Teramo, cade dal Ponte San Gabriele, muore una donna di 46 anni

La donna, mamma di un bambino, sembra stesse attraversando un periodo di fragilità psicologica ed era seguita da un esperto.

Grave incidente stradale sulla Statale 652 in territorio di Atessa, tre persone perdono la vita

Terribile incidente all’ora di pranzo. Nello scontro tra due utilitarie perdono la vita tre donne. Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118.

Operazione antidroga a Palombaro: sequestrata una pianta di cannabis alta 1 metro e 80, nei guai una coppia del posto

Perquisizione mirata dopo giorni di osservazione da parte dei Militari dell'Arma

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb