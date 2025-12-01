“Bella Dentro”, concluso a Chieti il progetto che restituisce dignità e cura alle donne detenute

La garante regionale Monia Scalera: «Anche dietro le sbarre esiste una luce che merita di essere riaccesa». Un percorso di attenzione, ascolto e umanità nelle due carceri femminili d’Abruzzo

Si è concluso ieri, 30 novembre, nella casa circondariale di Chieti, il progetto “Bella Dentro”, l’iniziativa fortemente voluta dalla Garante regionale d’Abruzzo per le persone sottoposte a misure restrittive, Monia Scalera. Un percorso che ha toccato le uniche due carceri femminili della regione: prima il carcere di Castrogno a Teramo, poi la tappa finale a Chieti.

“Bella Dentro” non è stato solo un appuntamento dedicato a estetica e benessere, ma un gesto profondo di umanità, costruito con gesti semplici: ascoltare, prendersi cura, restituire attenzione a donne che spesso vivono nell’ombra, ai margini, invisibili. Con l’aiuto di estetiste, parrucchiere e operatori, alle detenute è stata offerta la possibilità — concreta e simbolica — di ritrovare la propria immagine, la propria femminilità, un frammento di forza personale.

«La dignità non si interrompe mai, neppure dietro le sbarre» è il principio che ha guidato ogni incontro. Per Scalera, prendersi cura delle donne recluse non significa solo offrire un servizio, ma riconoscere il valore di ciascuna di loro, ricordando che umanità e rispetto non possono essere sospesi.

Fondamentale il contributo del Centro Estetico MIMÈ di Chieti — con Laura, Giorgia, Silvia, Alice e Serena — e de I parrucchieri di Gianluca Desiderio — con Anna, Alessia, Khadija e Simona. Professioniste che hanno messo a disposizione competenza, tempo e cuore, regalando alle detenute momenti autentici di cura e normalità.

La prima tappa, a Teramo, aveva già mostrato la forza di questo percorso: una squadra compatta di volontari che ha permesso a ogni donna di rivedersi allo specchio diversa, più ordinata, più serena, più se stessa. Un gesto semplice, ma capace di incidere profondamente sul benessere interiore.

“Bella Dentro” si chiude così, lasciando però un messaggio che resta: anche nei luoghi più difficili, esiste sempre una luce da riaccendere, una mano da tendere, una dignità da proteggere. Un’iniziativa che va oltre l’estetica e si trasforma in cura, rispetto e consapevolezza.

Miriana Lanetta