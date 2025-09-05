Venerdì 05 Settembre 2025

Cronaca

Lavori sull’A14: chiusura temporanea dello svincolo di Lanciano

05/09/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Dal 8 al 13 settembre previsti disagi per chi viaggia tra Pescara e Bari

Autostrade per l’Italia ha emesso l’ordinanza n. 303/2025 che dispone la chiusura temporanea dello svincolo di Lanciano sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni di marcia, per consentire interventi di manutenzione della pavimentazione.

Il provvedimento sarà in vigore nella settimana dal 8 al 13 settembre 2025, secondo il seguente calendario:

  • Dalle 22:00 di lunedì 8 settembre alle 6:00 di martedì 9 settembre
    Chiusura dell’uscita di Lanciano per tutte le provenienze.
    Uscite alternative: Val di Sangro per chi viaggia verso Pescara, Ortona per chi procede in direzione Bari.

  • Dalle 22:00 di venerdì 12 settembre alle 6:00 di sabato 13 settembre
    Chiusura dell’entrata di Lanciano in entrambe le direzioni.
    Entrate alternative: Val di Sangro per chi si dirige verso Bari, Ortona per chi è diretto a Pescara.

 

Il cantiere interesserà la carreggiata in direzione Bari tra il km 411,9 e il km 413 e, in direzione Pescara, tra il km 413,8 e il km 413.

La polizia stradale vigilerà sul rispetto dell’ordinanza, la cui inosservanza comporterà sanzioni previste dal Codice della Strada.

L’intervento è stato disposto dalla Direzione 7° Tronco di Pescara.

