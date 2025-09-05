Lavori sull’A14: chiusura temporanea dello svincolo di Lanciano

Dal 8 al 13 settembre previsti disagi per chi viaggia tra Pescara e Bari

Autostrade per l’Italia ha emesso l’ordinanza n. 303/2025 che dispone la chiusura temporanea dello svincolo di Lanciano sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni di marcia, per consentire interventi di manutenzione della pavimentazione.

Il provvedimento sarà in vigore nella settimana dal 8 al 13 settembre 2025, secondo il seguente calendario:

Dalle 22:00 di lunedì 8 settembre alle 6:00 di martedì 9 settembre

➝ Chiusura dell’uscita di Lanciano per tutte le provenienze.

Uscite alternative: Val di Sangro per chi viaggia verso Pescara, Ortona per chi procede in direzione Bari.





Dalle 22:00 di venerdì 12 settembre alle 6:00 di sabato 13 settembre

➝ Chiusura dell’entrata di Lanciano in entrambe le direzioni.

Entrate alternative: Val di Sangro per chi si dirige verso Bari, Ortona per chi è diretto a Pescara.

Il cantiere interesserà la carreggiata in direzione Bari tra il km 411,9 e il km 413 e, in direzione Pescara, tra il km 413,8 e il km 413.

La polizia stradale vigilerà sul rispetto dell’ordinanza, la cui inosservanza comporterà sanzioni previste dal Codice della Strada.

L’intervento è stato disposto dalla Direzione 7° Tronco di Pescara.