Sabato 01 Agosto 2026

Cronaca

Lanciano, una vita al servizio dello Stato: il Commissario Antonio Ucci va in pensione dopo quasi 42 anni

01/08/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Lanciano, una vita al servizio dello Stato: il Commissario Antonio Ucci va in pensione dopo quasi 42 anni

Dal reparto antisequestro in Aspromonte alla guida del Commissariato di Lanciano: la Polizia festeggia uno dei suoi volti più stimati e rappresentativi.

LANCIANO – Si chiude oggi un capitolo fondamentale per la Polizia di Stato per l'intera comunità frentana. Dopo quasi quarantadue anni vissuti in prima linea con indosso la divisa, il Commissario Antonio Ucci ha raggiunto il traguardo della pensione, salutato dall'affetto commosso e dalla stima dei colleghi.

Il suo è stato un percorso lungo, iniziato nel lontano 1985 con l'arruolamento e i primi passi mossi all'undicesimo Reparto Mobile di Bari, che lo portarono presto a operare in contesti complessi come le squadre antisequestro tra i boschi dell'Aspromonte. Una carriera dinamica e ricca di esperienze che ha attraversato l'Italia: dalla Questura di Foggia alla Polizia Ferroviaria di Pescara, passando per il Compartimento di Torino e la Questura di Chieti, fino all'approdo, nel 1994, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lanciano.

Dalla nostra testata giornalistica gli auguri di buon pensionamento al commissario Ucci 

 

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