Lanciano, trovato senza vita il 34enne scomparso da mercoledì

Un drammatico epilogo che lascia tutti sgomenti.

È stato rinvenuto ormai cadavere da un uomo che portava a passeggio il cane, Antonio Costantino, il 34enne residente a Santa Giusta, una contrada di Lanciano, scomparso da mercoledì scorso.

L'uomo sembra soffrisse di problemi psichiatrici. Sabato scorso i familiari hanno deciso, dopo aver atteso invano che rientrasse, di sporgere denuncia di scomparsa ai carabinieri della compagnia di Lanciano e subito dopo è stato attivato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse.

Vigili del fuoco, con l'ausilio di un elicottero, Carabinieri e Protezione civile di Lanciano hanno battuto palmo a palmo tutta la zona che circonda la sua abitazione per poi estendere le ricerche in tutto il territorio frentano, ma senza esito. Dopo l'appello lanciato dalla zia era partito sui social un tam tam di appelli per cercare di scoprire se qualcuno lo avesse visto, ma nulla. L'uomo è stato trovato questa sera, intorno alle 18.00, nelle campagne non distanti alla sua abitazione, si è tolto la vita impiccandosi ad un albero. Un estremo gesto che lascia tutta la comunità sgomenta e vicina al dolore dei suoi cari.Sul posto Carabinieri e Polizia.