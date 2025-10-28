Lanciano, stamane i funerali di Manfredo Taglieri Sclocchi, padre del consigliere regionale del M5S Francesco

Cordoglio a Lanciano e in Consiglio regionale per la scomparsa di un uomo stimato da tutti, un padre attento e premuroso. Un attivista profondamente legato ai valori del Movimento 5 Stelle.

Lutto a Lanciano e nel Consiglio regionale d’Abruzzo per la scomparsa di Manfredo Taglieri Sclocchi, padre del consigliere e capogruppo del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri.

Manfredo si è spento all’età di 79 anni, all’ospedale di Lanciano, dopo un lungo periodo di sofferenza. A darne il triste annuncio la moglie Delia, i figli Francesco e Domenico, le nuore Gianna e Annalisa, i nipoti Lorenzo, Stefano, Daniele, Pietro e Paolo, la sorella Concetta e i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno oggi, martedì 28 ottobre, alle ore 10:30, nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Lanciano, con partenza dall’ospedale. Dopo la cerimonia, la salma sarà tumulata nel cimitero di Pescina (AQ), suo paese d’origine.

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ha espresso profondo cordoglio, ricordando Manfredo come “una presenza costante, generosa e appassionata, punto di riferimento per la comunità locale e per tutti coloro che hanno condiviso con lui i valori del Movimento”.

Originario di Pescina ma da anni residente a Lanciano, Manfredo Taglieri Sclocchi lascia il ricordo di un uomo discreto, impegnato e profondamente legato alla famiglia.

In un messaggio carico di commozione, Francesco Taglieri ha voluto ringraziare quanti in questi giorni hanno manifestato vicinanza e affetto:

“Desidero ringraziare di cuore tutte le persone che, con affetto, vicinanza e parole di conforto, ci sono state accanto in questi giorni difficili. Il vostro sostegno sincero è stato per noi un segno di grande umanità e un conforto che porteremo nel cuore per sempre.”

Al consigliere regionale Francesco Taglieri e ai suoi cari le condoglianze di Abruzzoinvideo.tv. Dell'editore Nico Lanetta e del direttore Miriana Lanetta