Lanciano spegne il Monumento ai Caduti per Earth Hour 2026

Domani sera, dalle 20.30 alle 21.30, Piazza Plebiscito aderisce all'evento mondiale promosso dal WWF

Il Comune di Lanciano si unisce alla comunità internazionale per Earth Hour – Ora della Terra 2026. Domani, sabato 28 marzo, per un'ora — dalle 20.30 alle 21.30 — il Monumento ai Caduti in Piazza Plebiscito verrà spento come gesto simbolico di adesione all'iniziativa mondiale promossa dal WWF Internazionale.

Earth Hour è il più grande evento globale dedicato al contrasto al cambiamento climatico e alla difesa della natura. Nato a Sydney nel 2007, coinvolge ogni anno la quasi totalità delle nazioni attraverso lo spegnimento simbolico delle luci di monumenti, edifici, piazze e strade, insieme a momenti di partecipazione e impegno concreto da parte di cittadini, istituzioni, associazioni e imprese.

«Aderire a Earth Hour è un modo per sostenere l'ambiente e per dare il nostro contributo in difesa della Terra», dichiara l'Assessore alla Transizione Ecologica, Tonia Paolucci. «La collaborazione e la sinergia tra istituzioni, associazioni, enti e cittadini è come sempre fondamentale per far sentire la propria voce e sensibilizzare al rispetto della natura e alla sostenibilità.»

Sulla stessa linea il Sindaco Filippo Paolini: «Un'iniziativa lodevole e lungimirante, capace di unire, in una sola ora, tutto il mondo. Spegnere la luce non è solo un atto simbolico ma è un gesto che si carica di significati e di azioni concrete, di impegno fattivo e di attenzione verso il nostro territorio. Il cambiamento parte da noi, dalle nostre case, dalla nostra comunità.»

Con questa adesione, Lanciano conferma il proprio impegno nella lotta ai cambiamenti climatici, unendo la propria voce a quella di milioni di persone in tutto il mondo che, ogni anno, scelgono di partecipare a questo appuntamento globale con un gesto semplice ma dal forte valore collettivo.