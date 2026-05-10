LANCIANO: Corso Trento e Trieste, scattano i lavori: ecco come cambia la viabilità da domani.

Dalle 8.00 di lunedì 11 maggio fino alle 24.00 di lunedì 15 giugno entreranno in vigore, con ordinanze n. 219 e n. 220 dell'08/05/2026, una serie di variazioni alla circolazione stradale che interesseranno il centro urbano, al fine di consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione in corso Trento e Trieste

Nello specifico, è stata disposta la chiusura al traffico di via Luigi De Crecchio nel tratto compreso tra l’intersezione con larghetto del Mastrogiurato/via Gorizia e l’intersezione con via Cesare Battisti, e conseguentemente:

- l’obbligo di svolta a sinistra per coloro che percorrono via Cesare Battisti con direzione di marcia piazzale Dellarciprete verso via Luigi De Crecchio;

- l’obbligo di andare dritti all’intersezione con via Luigi De Crecchio per coloro che percorrono larghetto del Mastrogiurato con direzione via Dalmazia.

È stato istituito il divieto di sosta, con sanzione accessoria della rimozione forzata, nelle seguenti strade:

- via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra via Luigi de Crecchio e piazza Dellarciprete;

- viale delle Rose, sul lato destro del tratto compreso tra piazza Dellarciprete e corso Trento e Trieste;

- viale delle Rose, sul lato sinistro del tratto compreso tra corso Trento e Trieste e corso Bandiera;

- viale delle Rose degli ultimi venti metri a ridosso dell’intersezione con viale della Rimembranza;

- via Dalmazia, sul lato destro (lato INAIL) degli ultimi venti metri a ridosso dell’intersezione con viale della Rimembranza;

- viale della Rimembranza, nel tratto compreso tra via Luigi de Crecchio e viale delle Rose.

È stato istituito il senso unico di circolazione sulle seguenti strade:

- via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra piazza Dellarciprete e via Luigi De Crecchio in questo senso di marcia;

- viale della Rimembranza, nel tratto compreso tra via Dalmazia e viale delle Rose in questo senso di marcia;

- viale delle Rose nel tratto da viale della Rimembranza a piazzale Dellarciprete.

È stato istituito il doppio senso di circolazione in viale della Rimembranza nel tratto compreso tra via Luigi de Crecchio e via Dalmazia.

È stato introdotto l’obbligo di andare dritti per i soli autobus, su via Cesare Battisti, in corrispondenza dell’intersezione con via Dalmazia, per i mezzi pubblici che provengono da piazza Dellarciprete.

Infine, è stato decretato l’obbligo di svolta a destra su viale delle Rose per coloro che percorrono:

- via Gorizia con direzione di marcia da via Dalmazia verso viale delle Rose;

- via Veneto con direzione di marcia da via Dalmazia verso viale delle Rose.

Per quanto riguarda le fermate degli autobus, solitamente collocate in via De Crecchio, esse sono state spostate in via Dalmazia.