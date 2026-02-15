Domenica 15 Febbraio 2026

Cronaca

Lanciano, cocaina pronta per lo spaccio: sequestrati 22 grammi e 1.700 euro

15/02/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Carabinieri denunciano 31enne straniero. In casa bilancini di precisione e dosi già confezionate

I Carabinieri della Compagnia di Lanciano hanno denunciato un cittadino straniero di 31 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, condotta nella serata di ieri dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, si è conclusa con il sequestro di oltre 22 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per la cessione.

L'intervento rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dall'Arma per contrastare il fenomeno dello spaccio, con particolare attenzione alle aree urbane più esposte. Durante il servizio, l'uomo è stato notato dai militari per comportamenti sospetti che hanno indotto a procedere con una perquisizione personale.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire, oltre ai 22,11 grammi di cocaina, anche due bilancini di precisione e circa 1.700 euro in contanti. La presenza degli strumenti per la pesatura e il confezionamento della droga in dosi ha rafforzato l'ipotesi di spaccio, portando al deferimento del 31enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano.

L'operazione conferma l'impegno costante dei Carabinieri nella lotta al traffico di stupefacenti, fenomeno che incide sulla sicurezza urbana e sul tessuto sociale, con particolare attenzione alla tutela dei più giovani. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con ulteriori servizi mirati, anche in orario serale e notturno, per garantire una presenza capillare sul territorio.

 
 
 
 
 
 
