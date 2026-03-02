Lanciano: blitz antidroga a Santa Rita, denunciato un uomo grazie a "YouPol"

Continua l'azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Santa Rita di Lanciano. Nella serata di venerdì 27 febbraio, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato locale hanno denunciato un uomo per detenzione ai fini di spaccio.

L’attività investigativa è scaturita da una segnalazione anonima arrivata tramite "YouPol", l’applicazione ufficiale della Polizia di Stato che permette ai cittadini di inviare segnalazioni – corredate, se necessario, da foto o video – garantendo l'anonimato.

A seguito della verifica della fondatezza della segnalazione, i poliziotti sono intervenuti rinvenendo circa 70 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Oltre alla droga, è stato sequestrato un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi.



Si tratta del secondo intervento antidroga portato a termine nel quartiere di Santa Rita nell'arco di soli otto giorni. Il precedente controllo era avvenuto la scorsa settimana, nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione denominati “Alto Impatto”, disposti dal Prefetto della Provincia di Chieti, Silvana D’Agostino.

La Questura di Chieti ha voluto sottolineare l'efficacia del rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini: ogni segnalazione, pur se anonima, viene analizzata con estrema attenzione. Le autorità ribadiscono, inoltre, che fornire dettagli precisi è fondamentale per consentire alle forze dell'ordine di intervenire in modo tempestivo ed efficace.

Le attività di presidio e monitoraggio del territorio proseguiranno nei prossimi giorni, con l'obiettivo di garantire la sicurezza nel quartiere Santa Rita e in tutta la città di Lanciano.