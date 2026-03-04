Lanciano, 15enne massacrato al parco: carabinieri vicini ai nomi dei componenti del branco

Da quattro a otto i minori coinvolti, indagini dei Carabinieri coordinate dalla Procura dei Minori.

Proseguono senza sosta le attività investigative sull’aggressione avvenuta sabato sera al Parco Villa delle Rose di Lanciano, dove un ragazzo di 15 anni è stato violentemente picchiato da un gruppo di coetanei. Gli inquirenti stanno lavorando per dare un volto ai responsabili: sarebbero tra quattro e otto i minorenni coinvolti.

I Carabinieri della Compagnia di Lanciano stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i filmati delle telecamere di zona. L’indagine è coordinata dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila.

Secondo la ricostruzione, il giovane sarebbe stato separato dagli amici e poi aggredito con calci e pugni da alcuni componenti della gang. Due adulti che hanno tentato di intervenire sono stati spinti e allontanati. Il ragazzo ha riportato un trauma cranico, un occhio tumefatto e varie contusioni: dimesso con dieci giorni di prognosi, è rimasto ricoverato fino al 3 marzo. Nei prossimi giorni verrà ascoltato dagli investigatori.