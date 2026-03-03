Marted 03 Marzo 2026

Cronaca

Lanciano, 15enne aggredito al Parco Villa delle Rose

03/03/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Lanciano, 15enne aggredito al Parco Villa delle Rose

Ragazzo picchiato da un branco di coetanei, Carabinieri al lavoro sulle indagini

Sono in corso indagini sull’aggressione avvenuta sabato sera al Parco Villa delle Rose a Lanciano, dove un 15enne è stato circondato e picchiato da sette, otto coetanei.
Il ragazzo, che si trovava con amici, ha subito calci e pugni ed è stato portato al pronto soccorso con trauma cranico, contusioni e un occhio tumefatto. Due adulti intervenuti per fermare il pestaggio sono stati spintonati. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno disperso il gruppo. La prognosi per il minorenne è di dieci giorni.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Lanciano Carabinieri 118

Potrebbero interessarti

L’Aquila, locale da ballo senza licenza: la Polizia di Stato dispone la chiusura immediata

Controlli della Questura con Vigili del Fuoco e Ispettorato del Lavoro: attività di pubblico spettacolo esercitata senza autorizzazione. Segnalazione al Comune per i provvedimenti

Carabinieri, 22 anni fa la morte in servizio dell’Appuntato Scelto Giangabriele Menichini: Chieti lo ricorda

Cerimonia al cimitero di Sant’Anna per il militare, Medaglia d’Oro al Valor Civile, travolto da un treno durante un’operazione antidroga. Messa in suffragio a Santa Maria de Cryptis

Santa Maria Imbaro, schianto sulla provinciale, muore pensionato

Fatale lo schianto con un altro mezzo nei pressi del bivio per Villa Scorciosa.

Finta telefonata dei carabinieri per truffare due anziani: arrestato ad Avezzano

Ottantunenni raggirati con il metodo del falso militare dell’Arma. Il truffatore fermato subito dopo il colpo con denaro e gioielli recuperati e restituiti alle vittime.

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb