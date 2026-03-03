Lanciano, 15enne aggredito al Parco Villa delle Rose

Ragazzo picchiato da un branco di coetanei, Carabinieri al lavoro sulle indagini

Sono in corso indagini sull’aggressione avvenuta sabato sera al Parco Villa delle Rose a Lanciano, dove un 15enne è stato circondato e picchiato da sette, otto coetanei.

Il ragazzo, che si trovava con amici, ha subito calci e pugni ed è stato portato al pronto soccorso con trauma cranico, contusioni e un occhio tumefatto. Due adulti intervenuti per fermare il pestaggio sono stati spintonati. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno disperso il gruppo. La prognosi per il minorenne è di dieci giorni.