La Guardia di Finanza di Ascoli Piceno sequestra 52 mila articoli contraffatti tra Marche Abruzzo e Campania

Eseguite dai finanzieri 13 perquisizioni, due imprenditori denunciati e merci per 3 milioni di euro sottratte al mercato illegale

ASCOLI PICENO – Maxi operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ascoli Piceno contro la contraffazione e a tutela del Made in Italy. Le Fiamme Gialle hanno infatti eseguito 13 perquisizioni tra Marche, Abruzzo e Campania, sequestrando 52mila prodotti contraffatti per un valore commerciale stimato di circa 3 milioni di euro.

Le indagini sono scattate a seguito della denuncia presentata da un noto marchio nazionale, che aveva segnalato la vendita di articoli falsi in un negozio di San Benedetto del Tronto. La Procura di Ascoli Piceno ha quindi delegato le attività investigative alla Compagnia della Guardia di Finanza di San Benedetto, che ha denunciato due imprenditori campani – entrambi cinquantenni – per i reati di contraffazione e commercio di prodotti con segni falsi (artt. 473 e 474-ter del Codice Penale).

Il decreto di perquisizione, emesso dalla Procura, è stato eseguito in contemporanea in 13 unità locali riconducibili alle due società coinvolte, distribuite nelle province di Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro e Urbino, Macerata, Pescara, Chieti, L’Aquila e Napoli. In campo 40 militari che hanno sequestrato migliaia di capi contraffatti, soprattutto borse, scarpe, valigie e accessori recanti il marchio “Rocco Barocco”.

L’operazione, spiegano le Fiamme Gialle, si inserisce nella più ampia strategia di contrasto alla “catena del falso”, che non solo danneggia il tessuto produttivo nazionale e altera le regole del mercato, ma alimenta un vero e proprio sistema di illegalità: dal lavoro nero al riciclaggio, dall’evasione fiscale all’infiltrazione criminale.

“Il nostro impegno – sottolinea il Comando Provinciale – è volto a proteggere le imprese oneste, i distretti industriali e i consumatori, assicurando condizioni di leale concorrenza”.