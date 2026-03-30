L’Aquila, Pasqua sotto controllo: rafforzati i dispositivi di sicurezza in tutta la provincia

Vertice in Prefettura: più pattuglie, controlli su obiettivi sensibili e piano speciale anche per le commemorazioni del sisma del 6 aprile

Sicurezza rafforzata in vista delle festività pasquali su tutto il territorio provinciale. È quanto stabilito nel corso del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito oggi in Prefettura e presieduto da Vito Cusumano.

Al tavolo istituzionale hanno preso parte i vertici delle Forze dell’ordine, rappresentanti della Polizia stradale, dei Vigili del fuoco, della ASL, della Provincia e del Comune dell’Aquila, insieme agli enti coinvolti nella gestione della sicurezza e della viabilità. Nel corso dell’incontro è stata definita una strategia articolata che prevede l’intensificazione dei controlli sul territorio, con servizi mirati di monitoraggio e vigilanza, anche attraverso pattuglie appiedate e personale in borghese. L’obiettivo è prevenire episodi di microcriminalità e contrastare ogni forma di illegalità, con particolare attenzione ai reati predatori.

Nel capoluogo L’Aquila, dove è atteso un significativo afflusso di visitatori anche in vista della nomina a Capitale italiana della cultura 2026, saranno potenziati i servizi interforze nelle aree più sensibili, soprattutto in occasione delle celebrazioni religiose pasquali e nei luoghi di maggiore interesse artistico e culturale. Particolare attenzione sarà riservata agli obiettivi sensibili, alle sedi istituzionali e ai luoghi di culto, anche alla luce delle direttive ministeriali legate all’attuale scenario internazionale. I controlli saranno estesi anche ai siti a maggiore affluenza turistica. Sul fronte della viabilità, in previsione dell’aumento del traffico, verranno intensificati i servizi della Polizia stradale e delle polizie locali, con l’attivazione di posti di controllo mobili e un rafforzamento del sistema di pronto intervento per prevenire incidenti e garantire la sicurezza degli automobilisti.

Nel corso della riunione è stata inoltre esaminata la cornice di sicurezza per le manifestazioni legate alla commemorazione del Terremoto dell’Aquila del 2009, in programma nei giorni 5 e 6 aprile, appuntamento particolarmente sentito dalla comunità aquilana e che richiederà un ulteriore impegno sul piano dell’ordine pubblico. Un piano complessivo che punta a garantire festività serene e sicure, con un presidio capillare del territorio e una macchina organizzativa pronta a rispondere a ogni eventuale criticità.