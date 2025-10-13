L’Aquila, occupava due lavoratori stranieri in nero, denunciato titolare di un ristorante

Controlli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di L’Aquila: sanzioni e ammende per circa 17mila euro

Due lavoratori stranieri impiegati in nero e diverse violazioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro: è quanto emerso da un controllo del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di L’Aquila nei confronti di un’azienda del settore della ristorazione.

Durante l’ispezione, i militari hanno verificato la posizione di 12 dipendenti, tutti regolarmente assunti, ma hanno accertato che il titolare – poi deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria – aveva impiegato altri due lavoratori senza contratto. Per questa violazione è stata elevata una sanzione amministrativa di 7.800 euro.

Ulteriori accertamenti hanno inoltre portato alla contestazione di irregolarità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per l’omessa sorveglianza sanitaria, con un’ammenda aggiuntiva di circa 5.200 euro.

I controlli, coordinati dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di L’Aquila, continueranno su tutto il territorio provinciale, in stretta collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri, per contrastare lo sfruttamento lavorativo e il caporalato, e per rafforzare il rispetto delle norme giuslavoristiche e di sicurezza.

Si precisa che le persone denunciate sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva e che i provvedimenti adottati richiedono la verifica e convalida dell’autorità giudiziaria.