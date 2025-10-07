Marted 07 Ottobre 2025

L’AQUILA, Addio a Diego, la mascotte di CsaIn Abruzzo. Rinviata la Dog Run in segno di lutto

La scomparsa del cane simbolo dell’associazione commuove tutti. Rinviata la Dog Run in segno di lutto e di rispetto per chi lo ha amato

È venuto a mancare Diego, l’imponente e dolcissimo incrocio tra pastore del Caucaso e pastore dell’Asia centrale che in pochi mesi era diventato il simbolo di CsaIn Abruzzo (Centri Sportivi Aziendali e Industriali). La sua scomparsa ha scosso l’associazione, che ha deciso di rinviare la Dog Run, la corsa dedicata a sport e amici a quattro zampe in programma per domenica 12 ottobre all’Aquila.

“In questo momento di dolore si privilegia il raccoglimento – spiegano da CsaIn –. Riteniamo che il rinvio sia una scelta necessaria per affrontare con serenità questa perdita e per organizzare, in un secondo momento, un evento che possa davvero celebrare il benessere, l’adozione responsabile e la sostenibilità."

"Proprio in memoria di Diego continueremo a promuovere attività che valorizzino il legame profondo tra esseri umani e animali”. Adottato lo scorso marzo dal canile sanitario, Diego aveva conquistato tutti con il suo carattere fiero ma affettuoso.

In breve tempo era diventato parte integrante della grande famiglia di CsaIn: un ambasciatore silenzioso di valori come il rispetto, la lealtà e la gioia di condividere lo sport con gli animali. Fin da cucciolo mostrava una personalità forte e protettiva. Difendeva i suoi compagni – dall’asinello Filippo al pulcino, fino al gatto di casa – con naturale dedizione. Amava l’acqua e la piscina era il suo regno, dove nuotava instancabile, fiero e felice, incarnando quello spirito vitale che aveva saputo trasmettere a chiunque lo incontrasse.

CsaIn Abruzzo ringrazia tutti per la vicinanza e il sostegno in questo momento di dolore. La nuova data della Dog Run sarà comunicata appena possibile, per trasformare l’evento in una vera festa della vita e in un omaggio al ricordo di Diego, che resterà per sempre il cuore e l’anima dell’associazione.

