L’AQUILA. Arrestato con un chilo di cocaina dopo un incidente: era già ai domiciliari

Il 28enne, ribaltatosi con l’auto lungo via Amiternina, è stato trovato con la droga nascosta sotto il sedile. Ora è in carcere

Un incidente stradale ha tradito un presunto trafficante di droga a L’Aquila. Nel pomeriggio di sabato, una pattuglia dei Carabinieri impegnata in controlli lungo via Amiternina ha notato una vettura di grossa cilindrata sfrecciare ad alta velocità. Poco dopo, l’auto è uscita di strada ribaltandosi in una cunetta.

Il conducente, uno straniero di 28 anni domiciliato nel capoluogo, è uscito illeso, ma i militari lo conoscevano: avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari, dopo un precedente fermo per droga avvenuto nell’agosto dello scorso anno.

Durante la perquisizione personale e del veicolo, i carabinieri hanno scoperto un pacco nascosto sotto il sedile del guidatore, contenente oltre un chilo di cocaina pura. La sostanza e l’auto sono state sequestrate.

L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione illecita di stupefacenti ed evasione e, su disposizione della Procura della Repubblica di L’Aquila, trasferito nella casa circondariale del capoluogo in attesa dell’udienza di convalida.

Si ricorda che l’arrestato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva, come previsto dalla legge.