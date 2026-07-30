Venerdì 31 Luglio 2026

Cronaca

L’Abruzzo piange Enzo Giammarino, pilastro della Confesercenti e visionario del turismo lento

30/07/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
L’Abruzzo piange Enzo Giammarino, pilastro della Confesercenti e visionario del turismo lento

Addio al Direttore regionale che per 17 anni ha guidato l'associazione, ideando percorsi pionieristici come il Cammino dell’Apostolo Tommaso.

L'Abruzzo piange oggi una delle sue figure più significative nel panorama della rappresentanza imprenditoriale e dello sviluppo turistico. Si è spento, dopo una lunga malattia, Enzo Giammarino. È stato tra i fondatori di Confesercenti Abruzzo, associazione che ha guidato con incrollabile dedizione in qualità di Direttore regionale per diciassette anni, dal 1999 al 2016.

La Confesercenti, a cui Giammarino ha dedicato anima e corpo, lo ricorda con queste parole, tracciando il percorso di una vita spesa per le imprese:

“Prima nella sua Lanciano, poi come segretario provinciale di Chieti, e successivamente come direttore regionale, Giammarino è stato fra i protagonisti della vita dell’associazione e della rappresentanza imprenditoriale in Abruzzo, dedicandovi anima e corpo. La sua grande passione e competenza è stata sempre la promozione turistica. Fra i primissimi aveva creduto nelle innovazioni del turismo: nel 1992 aveva istituito la prima borsa internazionale dedicata al turismo natura, Ecotur, e con Enotria aveva colto la crescita di interesse nel turismo gastronomico, fino al Cammino dell’Apostolo Tommaso, anticamera del turismo religioso in Abruzzo che aveva messo insieme Enti locali e arcidiocesi di tutta la regione. Diversi gli incarichi istituzionali ricoperti negli anni, dal Consiglio comunale di Lanciano alla Camera di commercio, dalla vicepresidenza dell’Azienda di promozione turistica della Regione Abruzzo all’Isnart. Alla moglie Teresa, ai figli Nico e Sara, a tutti i suoi cari l’abbraccio della famiglia Confesercenti”.

Al di là del fondamentale ruolo associativo, l’eredità più incisiva che Giammarino lascia al territorio abruzzese è la sua visione strategica. Fu tra i pionieri assoluti nel comprendere il potenziale dell'Abruzzo come terra di pellegrinaggi e cammini spirituali, anticipando di decenni l'attuale boom del turismo "slow" e sostenibile.

Grazie alla sua spinta propulsiva, il Cammino dell’Apostolo Tommaso è uscito dai confini locali per entrare nel circuito internazionale dei Cammini d’Europa, validando itinerari poi inseriti nei cataloghi dell’Opera Romana Pellegrinaggi. Il suo lavoro ha proiettato l’Abruzzo all’attenzione internazionale anche attraverso progetti europei come “Recultivatur”,costruendo una rete di collaborazione tra operatori turistici, amministrazioni e arcidiocesi che ha dato visibilità alle eccellenze spirituali e culturali della regione.

Il Partito Democratico di Lanciano si unisce al cordoglio, ricordando Enzo Giammarino come "un uomo di grande impegno e lungimiranza per lo sviluppo del territorio, sempre attivo nella comunità con solidi valori democratici. Un affettuoso abbraccio giunga alla moglie Teresa e ai figli Nico e Sara".

Enzo Giammarino lascia la moglie Teresa De Camillis, i figli Nicola e Sara, la sorella Rachele e tutti i familiari. La camera ardente è stata allestita presso l'hospice "Alba chiara" di Lanciano, dove si è spento. I funerali si svolgeranno domani, venerdì 31 luglio, alle ore 17:00, nella chiesa parrocchiale della Santissima Trinità a Villa Andreoli di Lanciano.

 

Dalla redazione di Abruzzoinvideo, l'editore Nico Lanetta e il direttore Miriana Lanetta, le condoglianze alla famiglia di Enzo Giammarino.

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