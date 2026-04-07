Marted 07 Aprile 2026

Cronaca

L'Aquila, viaggiava in auto con 14 dosi di cocaina, arrestato dalla Polizia

07/04/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
L'Aquila, viaggiava in auto con 14 dosi di cocaina, arrestato dalla Polizia

Si tratta di uno straniero trovato anche con un'ingente somma di denaro, probabile provento dello spaccio.

La Polizia di Stato di L’Aquila nei giorni scorsi, ha arrestato un ragazzo straniero con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, gli agenti delle Volanti e della Polizia Locale di L’Aquila, nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio, hanno fermato un venticinquenne alla guida di un’autovettura. L’uomo è apparso fin da subito particolarmente agitato, circostanza che ha spinto gli operatori ad approfondire il controllo. A seguito della perquisizione il soggetto è stato trovato in possesso di un’ingente somma di denaro contante e all’interno del veicolo, occultati nell’abitacolo, sono stati rinvenuti 14 involucri di cocaina. Alla luce degli elementi raccolti l’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato la misura precautelare.

CONDIVIDI:

Potrebbero interessarti

Provincia di Pescara: maltempo, ingenti danni alla viabilità provinciale

La Provincia di Pescara informa che, a seguito delle intense e persistenti ondate di maltempo che hanno interessato il territorio negli ultimi giorni, si registrano ingenti danni alla rete viaria provinciale, con criticità diffuse soprattutto nelle aree interne.

Maltempo: chiusi tratto e casello dell'A14 in Abruzzo per ripristino

Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire "lavori di risanamento urgente e improcrastinabile dei danni alla pavimentazione" a seguito dell'intensa ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Abruzzo, dalle 22 di oggi alle 6 di domani, sabato 4 aprile, saranno chiusi la stazione di Lanciano e il tratto compreso tra Vasto sud e Vasto nord, in direzione Pescara.

Arrestato a Roma 25enne: su Instagram diffondeva istruzioni per armi ed esplosivi

Il giovane è stato fermato a Roma dalla Digos dell’Aquila. Studente di Scienze Politiche nella capitale, è stato bloccato nella sua abitazione situata nei pressi del Parco degli Acquedotti

Maltempo, 1.400 interventi in tre giorni: Vigili del Fuoco in campo tra Abruzzo, Puglia e Molise

A Montenero di Bisaccia sommozzatori e soccorritori fluviali al lavoro dopo il crollo parziale del ponte sulla SS16: si cercano eventuali vittime

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb