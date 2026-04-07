L'Aquila, viaggiava in auto con 14 dosi di cocaina, arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato di L’Aquila nei giorni scorsi, ha arrestato un ragazzo straniero con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, gli agenti delle Volanti e della Polizia Locale di L’Aquila, nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio, hanno fermato un venticinquenne alla guida di un’autovettura. L’uomo è apparso fin da subito particolarmente agitato, circostanza che ha spinto gli operatori ad approfondire il controllo. A seguito della perquisizione il soggetto è stato trovato in possesso di un’ingente somma di denaro contante e all’interno del veicolo, occultati nell’abitacolo, sono stati rinvenuti 14 involucri di cocaina. Alla luce degli elementi raccolti l’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato la misura precautelare.