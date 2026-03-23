L'Aquila, stalking: arrestato 22enne dai Carabinieri dopo oltre un anno di persecuzioni

La denuncia di una giovane vittima fa scattare il “codice rosso”: decisivi i riscontri investigativi, il giudice dispone il carcere

Un anno di paura, controllo e vessazioni culminato con un arresto. Nella giornata del 19 marzo, i Carabinieri della Stazione di L’Aquila hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 22enne, accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

La vicenda ha avuto inizio lo scorso gennaio, quando una giovane ragazza, accompagnata dalla madre, ha trovato il coraggio di rivolgersi ai militari dell’Arma per denunciare una situazione diventata ormai insostenibile. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata sottoposta per oltre un anno a comportamenti ossessivi e persecutori, riconducibili – come da lei stessa riferito – a una gelosia morbosa e a un atteggiamento fortemente possessivo da parte dell’ex partner.

La denuncia ha immediatamente attivato il cosiddetto “codice rosso”, la procedura d’urgenza prevista per i casi di violenza domestica e di genere, che consente un’accelerazione delle indagini sotto il coordinamento della Procura della Repubblica.

Le verifiche investigative condotte dai Carabinieri hanno raccolto elementi ritenuti sufficienti dall’Autorità Giudiziaria per disporre una misura cautelare più severa. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale aquilano ha quindi emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del giovane, già noto per precedenti vicende giudiziarie.

Nel tardo pomeriggio di ieri, i militari hanno rintracciato il 22enne presso la propria abitazione e lo hanno condotto nella casa circondariale Le Costarelle di L’Aquila.