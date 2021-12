L'Aquila, morto l'ex assessore regionale alla sanità Vito Domenici

Numerosi gli attestati di cordoglio per la scomparsa dell'esponente politico che fu tra i fondatori del partito di Forza Italia in Abruzzo

È scomparso all'età di 70 anni Vito Domenici, tra i fondatori del partito di Forza Italia in Abruzzo, già assessore della Giunta guidata da Giovanni Pace con le deleghe alla sanità ed in seguito alle attività produttive.

"Con la morte dell’ex vicepresidente della giunta regionale Vito Domenici apprendiamo un’altra triste notizia dopo la scomparsa del presidente emerito Falconio. Domenici è stato una figura storica della politica regionale , tra i fondatori di Forza Italia all’Aquila e in Abruzzo. Ai familiari va il cordoglio mio personale e dell’intera giunta regionale". Così il presidente della Regione Marco Marsilio.

"Con profonda tristezza apprendo la notizia della prematura scomparsa di Vito Domenici, tra i primi fondatori di Forza Italia in Abruzzo di cui ha ricoperto per molti anni anche il ruolo di coordinatore regionale. Nel corso degli anni in cui ho condiviso con Vito molte esperienze politiche, ho potuto apprezzare personalmente le sue notevoli capacità amministrative nel ricoprire il ruolo di vice Presidente della giunta regionale e i suoi modi cortesi ma decisi, grazie ai quali divenne un punto di riferimento per l’intero centro destra abruzzese. Ai familiari e a tutti gli amici che gli sono stati vicini, va il cordoglio mio personale e dell’intera Forza Italia abruzzese". Così il Senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza italia

"Ho appreso con gran dolore della scomparsa di Vito Domenici. A nome della Municipalità e mio personale, esprimo profondo cordoglio ai suoi cari”. Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, commenta la scomparsa di Vito Domenici, esponente di rilievo della politica aquilana e abruzzese. “Ero legato a Vito da affetto e stima. Fu uno dei primi a credere nella mia candidatura, a sostenermi. Era uomo concreto e di visione. Mancheranno la sua cortesia e il suo modo affabile”, conclude il sindaco dell'Aquila Biondi.

"Uomo d'altri tempi. Esempio di gentilezza e di spessore politico, una guida forte per la sua comunità politica. Con lui se ne va un pezzo importante del nostro Abruzzo". Questo il commento del segretario Regionale Lega Abruzzo Luigi D'Eramo in merito alla prematura scomparsa di Vito Domenici, già vice presidente della Giunta Regionale abruzzese. "Alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno amato va il nostro sincero cordoglio".