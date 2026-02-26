Giovedì 26 Febbraio 2026

Cronaca

L'Aquila, blitz antidroga della Polizia nelle scuole, sequestrati 40 grammi di sostanza stupefacente

26/02/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
L'Aquila, blitz antidroga della Polizia nelle scuole, sequestrati 40 grammi di sostanza stupefacente

La Polizia di Stato in azione con le unità cinofile: droga e bilancino trovati vicino al polo di Colle Sapone prima dell’ingresso degli studenti

Controlli serrati, fiuto infallibile e presidio del territorio. Nella mattinata di oggi, 26 febbraio, la Polizia di Stato di L’Aquila ha messo in campo un servizio mirato di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici del capoluogo.

In azione il personale delle Volanti e della Squadra Mobile, supportato da due unità cinofile della Squadra Cinofili di Pescara: i pastori tedeschi AYRTON e LOCKI. Proprio grazie al loro intervento è stato possibile rinvenire e sequestrare circa 40 grammi di hashish e un bilancino di precisione nelle immediate vicinanze del polo scolastico di Colle Sapone. Il controllo, scattato prima dell’orario di ingresso degli studenti, ha consentito di intercettare la sostanza stupefacente prima che potesse varcare i cancelli delle scuole.

Un’azione preventiva, dunque, pensata per blindare un luogo che deve restare sinonimo di crescita, formazione e sicurezza. L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di presidio della legalità che vede particolare attenzione rivolta agli istituti scolastici, considerati spazi da proteggere con costanza e determinazione. Fondamentale, in questo quadro, la collaborazione tra forze dell’ordine e istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità e prevenire sul nascere fenomeni di devianza.

 

CONDIVIDI:

Potrebbero interessarti

Avezzano, rapina in stazione: arrestati dalla Polizia due giovani stranieri

Avevano preso di mira un minorenne nel sottopassaggio della stazione ma sono stati subito fermati dalla polizia

Ortona, divieto precauzionale sull’acqua in via Costantinopoli, Sorgetti: provvedimento solo a scopo precauzionale

L’assessore Antonio Sorgetti: "Nuove analisi in corso, fiduciosi nel rapido ritorno alla normalità”

Onlus Salviamo l’Orso: “Nessuna archiviazione, le indagini sugli orsetti annegati proseguono”

L’associazione per la conservazione dell’orso bruno marsicano chiarisce: “La Procura di Sulmona non ha chiuso il procedimento. Fiducia nell’accertamento delle responsabilità”

Francesco Prospero premia i Carabinieri: recuperati 40mila euro a un anziano vittima di truffa

Il Presidente dell’Osservatorio della Legalità della Regione Abruzzo consegna le pergamene ai militari di San Giovanni Teatino per l’operazione che ha restituito l’intera somma sottratta

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb