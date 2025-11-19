Mercoledì 19 Novembre 2025

L'Aquila, arrestato dai carabinieri uno straniero, era stato espulso ma è stato sorpreso in città

19/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Fermato per un controllo e trovato senza documenti a inchiodarlo è stata la comparazione delle impronte digitali.

L’Aquila – Lo scorso giugno, a seguito di un provvedimento del Questore di L’Aquila, un 30enne straniero era stato espulso dal territorio nazionale ed accompagnato dalla forza pubblica presso lo scalo aereo di Pescara, da cui era stato imbarcato su un volo diretto verso il suo Paese di origine. Ma ieri pomeriggio è stato sorpreso nella zona Ovest del capoluogo.

il 30enne infatti è stato sottoposto ad un controllo da parte dei  Carabinieri della Stazione di L’Aquila, trovato sprovvisto di documenti, il giovane è stato identificato dai Militari nella caserma di via Beato Cesidio, attraverso la comparazione delle impronte digitali. I Carabinieri, avendo appurato che il 30enne aveva fatto rientro clandestinamente in Italia, hanno proceduto al suo arresto in flagranza per reingresso illegale dello straniero espulso, fattispecie di reato previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione.

Così, come disposto dalla Procura della Repubblica di L’Aquila, il 30enne è stato condotto presso la casa circondariale Le Costarelle del capoluogo, dove attenderà l’esito dell’udienza di convalida.

Si evidenzia che le persone arrestate o deferite in stato di libertà sono innocenti sino alla pronuncia della sentenza definitiva e che i provvedimenti adottati dalla Polizia Giudiziaria richiedono la necessaria verifica e convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, non implicando alcuna responsabilità accertata.

