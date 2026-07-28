L'Abruzzo piange Emidio Pepe: addio al patriarca che ha portato il Montepulciano nel mondo

Scomparso a 94 anni il pioniere di Torano Nuovo che ha rivoluzionato l'enologia regionale. Il cordoglio del Governo e delle istituzioni: «Un maestro visionario e un custode unico della nostra terra».

L’enologia italiana ed internazionale perde uno dei suoi fari più luminosi. Si è spento all’età di 94 anni Emidio Pepe, lo storico vignaiolo di Torano Nuovo che, con la sua visione controcorrente, ha trasformato i vitigni autoctoni abruzzesi in leggende capaci di conquistare i mercati mondiali e le carte dei vini dei ristoranti più prestigiosi.

La sua avventura inizia nel 1964, quando decide di scommettere sull’identità pura della propria terra. In un’epoca in cui il Montepulciano e il Trebbiano d’Abruzzo venivano considerati prodotti da taglio o vini di semplice consumo quotidiano, Pepe vi intuisce un potenziale di invecchiamento e un valore straordinari. Vendemmia manuale, fermentazioni spontanee, assenza di filtrazioni e lunghi affinamenti: un metodo rigoroso e artigianale che negli anni si è trasformato in un modello di autenticità celebrato ovunque, fino al famoso episodio della bottiglia annata 2010 degustata dalla star dell'NBA LeBron James.

Alla guida dell'azienda di famiglia lascia un’eredità morale e produttiva custodiata dalle figlie Daniela e Sofia e dalle nuove generazioni, insieme a un profondo vuoto nelle istituzioni e nel mondo agricolo.

Il mondo della politica e dell'enologia si è stretto compatto intorno alla famiglia del vignaiolo. Il sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Luigi D'Eramo, ha sottolineato la portata storica della sua figura: «Il mondo del vino perde una delle sue figure più rivoluzionarie, un maestro che ha saputo cambiare per sempre il modo di raccontare e interpretare pilastri dell'enologia abruzzese come Montepulciano d'Abruzzo e Trebbiano. Pepe ha fatto conoscere i vitigni autoctoni dell'Abruzzo nel mondo, con una visione produttiva ispirata al rigore, all'autenticità, al rispetto della natura e al legame profondo con la sua terra».

A ricordarlo con commozione è anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio: «Con profonda commozione apprendo della scomparsa di Emidio Pepe, figura simbolo dell’enologia abruzzese e custode di una tradizione che ha saputo conquistare il mondo. Ho avuto l’onore di incontrarlo nel febbraio dello scorso anno durante una visita nella sua cantina: un momento che porto con me come testimonianza viva della sua passione, della sua visione e del profondo legame con la terra d’Abruzzo».

Sulla stessa linea il vicepresidente della Regione e assessore all'Agricoltura, Emanuele Imprudente: «Emidio Pepe è stato un viticoltore visionario, capace di credere nelle straordinarie potenzialità del nostro territorio quando ancora pochi ne intuivano il valore. La sua cantina è un modello riconosciuto a livello mondiale, esempio di autenticità. L'Abruzzo gli deve molto: grazie al suo esempio, intere generazioni di viticoltori hanno trovato il coraggio di investire nella qualità».

Un omaggio al senso delle origini è arrivato dal senatore aquilano Guido Liris: «Emidio Pepe ha dimostrato che le radici, quando sono solide, possono diventare la forza con cui conquistare il mondo. Attraverso i suoi vini ha raccontato un Abruzzo autentico, fatto di tradizione, sacrificio e rispetto per la natura, contribuendo in maniera decisiva ad affermare l'eccellenza della nostra regione sui mercati internazionali».

Infine, i parlamentari abruzzesi di Fratelli d'Italia, Etelwardo Sigismondi e Guerino Testa, ne hanno rimarcato il ruolo di apripista: «La scomparsa di Emidio Pepe ci addolora profondamente e priva l'Abruzzo di un vero e proprio pioniere, un uomo che ha saputo elevare la nostra viticoltura ai vertici dell'eccellenza mondiale senza mai recidere le radici con la sua terra. È stato un instancabile custode della nostra identità e un precursore illuminato».

Con la scomparsa di Emidio Pepe l'Abruzzo perde un maestro, ma la sua impronta resta scolpita nella storia dell'enologia globale.