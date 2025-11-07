Venerdì 07 Novembre 2025

Cronaca

Incidente sul lavoro a Montorio al Vomano: operaio cade da un’impalcatura, è gravissimo

07/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
L’uomo, 40 anni, ricoverato all’ospedale Mazzini di Teramo dopo un volo di quattro metri

Ancora un grave incidente sul lavoro in Abruzzo. Un operaio di 40 anni è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Mazzini di Teramo dopo essere caduto da un’impalcatura in un cantiere edile di un’abitazione privata a Montorio al Vomano, in provincia di Teramo.


Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe precipitato da un’altezza di circa quattro metri, riportando un politrauma. È stato soccorso dai colleghi e poi dal personale sanitario del 118, che ne ha disposto il trasferimento d’urgenza in codice rosso al nosocomio teramano.
Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti.

