Incidente stradale la scorsa notte sulla SS16ad Alba Adriatica: camion frigorifero finisce fuori controllo, ferito l’autista

Intervento dei vigili del fuoco di Nereto: conducente estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale. Traffico bloccato per ore sulla Adriatica

Incidente stradale la scorsa notte, intorno alle 4:15, lungo la SS16 Adriatica, dove un camion frigorifero adibito al trasporto di alimenti è rimasto coinvolto in un sinistro mentre percorreva la corsia in direzione sud, all’altezza del civico 46. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Nereto, che ha trovato il conducente bloccato all’interno dell’abitacolo.

Per liberarlo è stato necessario utilizzare il divaricatore idraulico, intervenendo sulla portiera sinistra del mezzo. L’autista, un 46enne, alla guida di un camion Iveco, ha riportato un trauma lieve, ma è stato comunque affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale di Giulianova per gli accertamenti del caso. Una volta estratto il conducente, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo, successivamente recuperato da un carroattrezzi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche due pattuglie della polizia stradale di Giulianova e i carabinieri di Alba Adriatica, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il tratto della statale Adriatica è rimasto temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti, con inevitabili disagi alla circolazione nelle prime ore del mattino.