Incidente mortale prima dell’alba a L’Aquila, 50enne perde la vita in via Leonardo da Vinci

Tragedia nella notte a L'Aquila. Erano circa le 3.30 quando una Fiat Panda, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo in via Leonardo da Vinci, nei pressi del multisala Muviplex, finendo la sua corsa contro un palo della luce.
Alla guida c’era un uomo di 50 anni, che ha perso la vita nello schianto. I soccorsi del 118 sono arrivati tempestivamente sul posto, ma per lui non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate.
Le prime ipotesi degli investigatori parlano di un possibile malore improvviso o di un colpo di sonno, ma non si escludono altre cause. La Polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica e verificare eventuali altre circostanze.
La zona è rimasta parzialmente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.