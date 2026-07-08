Incentivi all'assunzione, a Lanciano l'assessore Magnacca presenta i bandi di Regione Abruzzo per favorire nuova occupazione

Illustrati gli incentivi per l'assunzione degli over 36 e il nuovo avviso "Dote Lavoro Giovani". Magnacca: sostegno concreto all'occupazione e alla crescita del sistema produttivo.

Si è svolto ieri pomeriggio, nella Sala "Benito Lanci" del Palazzo Comunale di Lanciano, l'incontro dedicato alla presentazione dei nuovi bandi regionali finanziati con il Programma FSE Plus Abruzzo 2021-2027, strumenti che mettono a disposizione del territorio oltre 27 milioni di euro per favorire l'occupazione, sostenere le imprese e creare nuove opportunità di inserimento lavorativo.



Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, seguiti dagli interventi dell'assessore regionale al Lavoro e alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca e della dirigente regionale Antonella Azzariti, che hanno illustrato nel dettaglio le misure attualmente disponibili e quelle di prossima pubblicazione. Tra i principali strumenti presentati figura il bando dedicato agli incentivi all'assunzione dei disoccupati over 36, che apre ufficialmente il pacchetto di avvisi finanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus con una dotazione complessiva di 12,5 milioni di euro.



La misura è rivolta alle imprese e ai titolari di partita Iva che assumono lavoratori disoccupati con più di 36 anni e prevede contributi economici differenziati in base alla tipologia del contratto sottoscritto. Durante l'incontro sono state illustrate le modalità di accesso agli incentivi, i requisiti richiesti e le procedure per la presentazione delle domande. Ampio spazio è stato dedicato anche al nuovo avviso "Dote Lavoro Giovani", pensato per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso una collaborazione tra Regione, imprese, università, agenzie per il lavoro ed enti di formazione. L'avviso dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 14,5 milioni di euro ed è articolato in due linee di intervento. La prima, da 5 milioni di euro, sarà pubblicata nei prossimi giorni ed è destinata alle imprese abruzzesi, che potranno partecipare anche in partenariato con Università, Agenzie per il Lavoro e Organismi di Formazione.

La seconda linea, con una disponibilità di 9,5 milioni di euro, sarà pubblicata nel secondo semestre del 2026 e si rivolgerà direttamente ai giovani disoccupati. Nel corso dell'iniziativa è stato evidenziato come l'obiettivo della Regione Abruzzo sia quello di rafforzare le politiche attive del lavoro, favorendo sia l'occupazione delle categorie più fragili sia il ricambio generazionale nelle imprese, attraverso strumenti concreti in grado di sostenere la competitività del sistema produttivo regionale.

L'avviso "Dote Lavoro Giovani" sarà pubblicato nei prossimi giorni sul portale dedicato alla programmazione europea della Regione Abruzzo, mentre le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso lo sportello telematico regionale entro il 30 novembre 2026. L'incontro di Lanciano ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, imprese e professionisti del territorio, offrendo una panoramica completa sulle opportunità oggi disponibili per favorire nuove assunzioni, creare occupazione stabile e accompagnare lo sviluppo economico dell'Abruzzo.