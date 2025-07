Incendio Pineta Dannunziana Pescara: chiusura temporanea dei comparti 3 e 4 per monitoraggio post-incendio

Fino a venerdì si procederà a monitorare costantemente l'area al fine di individuare e intervenire tempestivamente su eventuali focolai ancora attivi

Con l’ordinanza sindacale n. 108 del 16 luglio 2025, è stata disposta la chiusura temporanea dei comparti 3 e 4 della Pineta Dannunziana, a partire da oggi fino alle ore 24:00 di venerdì 18 luglio. La misura si è resa necessaria per consentire al personale della Protezione civile e ai Vigili del fuoco di presidiare l’area ed effettuare un monitoraggio costante al fine di individuare e intervenire tempestivamente su eventuali focolai ancora attivi.

Contestualmente, saranno eseguiti accertamenti sullo stato della vegetazione compromessa dall’incendio che ha interessato la Riserva durante la notte. Il settore Verde precisa che i sentieri, le aree di aggregazione e le zone prossime ai perimetri della Pineta vengono regolarmente sottoposti ad attività di sfalcio da parte del Comune di Pescara, al fine di garantire la sicurezza e la fruibilità da parte dei cittadini. Invece nelle aree non accessibili al pubblico, come la zona dove è divampato il rogo, viene mantenuta la naturalità della Riserva, in linea con gli obiettivi di tutela ambientale del polmone verde cittadino. Inoltre, si continua a intervenire con operazioni mirate sugli alberi secchi e a rischio di caduta nelle fasce di penetrazione di 20 metri dai sentieri, al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità.