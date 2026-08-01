Incendio nella notte ad Alba Adriatica: fiamme in una palazzina sulla SS16, cinque persone soccorse

Intervento massiccio dei Vigili del Fuoco con 12 uomini e diversi mezzi. Evacuato l'edificio nei pressi del "Gattopardo", tratto in salvo anche un cagnolino. Chiusa temporaneamente la Statale.

Momenti di paura nella notte appena trascorsa lungo la Statale 16, ad Alba Adriatica. Intorno alle 2:20, un grave incendio si è sviluppato all'interno di un fabbricato situato in via Vittorio Veneto, nei pressi della discoteca Gattopardo, rendendo necessario un imponente intervento dei Vigili del Fuoco.

Le fiamme, nate inizialmente in un locale al piano terra adibito a cantina/garage e studio professionale, si sono rapidamente propagate verso l'alto, avvolgendo completamente l'appartamento situato al secondo piano e interessando l'ingresso dell'abitazione al primo piano.

Tempestivo l'arrivo dei Vigili del Fuoco, giunti dal Distaccamento di Nereto, dal Comando di Teramo e con il supporto di un'autobotte dal Distaccamento di San Benedetto del Tronto. In totale, 12 uomini operativi – affiancati dal Capo Turno provinciale e dal Funzionario reperibile – hanno lavorato con un'autopompa, due autobotti, un'autoscala, un pick-up con modulo antincendio e un furgone per il trasporto degli autorespiratori.

I soccorritori hanno prontamente fornito assistenza ai cinque occupanti dell'abitazione, affidati alle cure del 118 e trasportati negli ospedali di Giulianova e Sant'Omero. Fortunatamente, solo uno di loro ha riportato ferite e una lieve intossicazione da fumo. Durante le fasi concitate del soccorso, i Vigili del Fuoco sono riusciti a trarre in salvo anche il cagnolino di famiglia, poi consegnato ai parenti residenti nell'immobile adiacente.

L'efficace lavoro delle squadre ha evitato che il rogo si estendesse alle strutture vicine e al primo piano. Tuttavia, i danni restano ingenti: il secondo piano e i locali a terra sono stati gravemente compromessi, mentre due autovetture parcheggiate nel cortile condominiale sono rimaste danneggiate dal forte calore sprigionato dalla porta del garage. Le operazioni di bonifica e smassamento sono proseguite a lungo.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: per permettere le operazioni d'emergenza, la SS16 è stata inizialmente chiusa del tutto al traffico per poi essere riaperta a senso unico alternato. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri per la gestione della circolazione e i rilievi di rito. Le cause del rogo sono tuttora in corso di accertamento, in attesa delle verifiche tecniche di agibilità dell'immobile.