Incendio in un appartamento a Frisa, intervento dei vigili del fuoco di Lanciano

Le fiamme divampate da una veranda

Paura ieri mattina a Frisa, piccolo centro in provincia di Chieti, per un incendio avvenuto in un appartamento situato in piazza Principessa di Piemonte, nella frazione di Guastameroli. Il tempestivo intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lanciano ha permesso di domare il rogo e prevenire danni più gravi.

Verso le 11.10 del mattino, le fiamme sono improvvisamente divampate dalla veranda dell'abitazione, producendo un denso fumo nero. L'incendio ha causato danni agli elettrodomestici e alla suppellettile presenti nella veranda, mentre il fumo si è diffuso anche in alcune stanze dell'appartamento. Grazie all'intervento rapido ed efficace dei vigili del fuoco, il peggio è stato evitato, e l'incendio è stato circoscritto prima che potesse estendersi ulteriormente. Fortunatamente non si sono registrati feriti, e le cause dell'incendio sono al vaglio delle autorità competenti.